‘Het staat vast dat hij komende zomer gaat vertrekken bij Feyenoord’

Donderdag, 9 maart 2023 om 16:46 • Davey de Laat • Laatste update: 16:51

Feyenoord is nog in de race voor drie prijzen dit seizoen. Dat is bijzonder knap te noemen, daar de Rotterdammers aan het begin van het seizoen veel basiskrachten zijn kwijtgeraakt. De kans dat dat deze zomer weer gaat gebeuren is aannemelijk. Clubwatchers Jan Dirk Stouten en Mikos Gouka denken dat één speler zeker gaat vertrekken uit De Kuip: Orkun Kökçü. In gesprek met verslaggever Mounir Boualin laten zij ook een aantal interessante namen vallen uit de Eredivisie die het kunnen maken bij Feyenoord.

Stouten is onder de indruk van Kökçü en denkt dat de aanvoerder van Feyenoord onhoudbaar is. “Dat er clubs voor hem gaan komen staat buiten kijf. Hij is onder Arne Slot veel fitter geworden, veel beter." Ook Gouka deelt die mening. “Ik denk dat Kökçü het meest logisch is. De trainer heeft zelf aangegeven dat hij in de Eredivisie niet veel meer te leren heeft.” De vaste volgers van Feyenoord hebben ook bewondering voor Lutsharel Geertruida, die het als vervanger van Gernot Trauner onverwachts goed doet. “Daar gaat interesse voor komen, dat is het lot van een Nederlandse club.”

Luis Sinisterra verliet Feyenoord afgelopen zomer voor 25 miljoen euro en verbrak daarmee het transferrecord van de Rotterdammers. De 23-jarige Colombiaan speelt momenteel bij Leeds United. Op de vraag wie dat bedrag kan overtreffen reageert Stouten gedecideerd. “Kökçü. Hij zal er net boven of net onder gaan zitten, maar ik denk wel dat hij zo’n waarde vertegenwoordigt. Gouka is het daar mee eens, maar durft zijn hand er niet voor in het vuur te steken. “Het is moeilijk, want er zijn ook Franse, Belgische en Duitse Kökçü’s. Het is niet zo dat er één type van hem rondloopt. De hoop voor Feyenoord is dat er twee, drie grote clubs tegen elkaar op gaan bieden.”

Volgens het tweetal loopt er in de Eredivisie een aantal interessante spelers rond voor Feyenoord. “Sahraoui van Heerenveen speelde echt geweldig tegen Feyenoord”, zegt Stouten meteen. “Heel veel potentie, goede dribbel en balvast. Ik kan me voorstellen dat je die jongen volgt.” Gouka denkt aan een andere positie. “Niet dat ze per se een rechtsback moeten halen, maar iemand als Milan van Ewijk is natuurlijk wel een speler waar Feyenoord niet minder van zal worden. Het grote probleem voor Feyenoord is alleen dat de portemonnee niet bepaald gevuld is. De clubs die in de Eredivisie pareltjes hebben vragen zo zes á zeven miljoen voor een speler. Dat wil Feyenoord eigenlijk niet en daarom lopen hier zoveel buitenlandse spelers.”