Mark Flekken durft weer te dromen: ‘Als dat gebeurt, zou ik sprakeloos zijn'

Donderdag, 9 maart 2023 om 15:10 • Bart DHanis • Laatste update: 15:10

Mark Flekken gaat het donderdagavond met SC Freiburg opnemen tegen de Italiaanse grootmacht Juventus. De 29-jarige doelman vertelde in een interview met Sky Sports dat hij er vertrouwen in heeft dat zijn club donderdag aan het langste eind gaat trekken. “Juventus is een van de grootste clubs van Europa, maar we kunnen ze verslaan. Als we de vorm van voor het WK weer weten te vinden, ben ik ervan overtuigd dat we echt iets moois gaan neerzetten dit seizoen.”

De viervoudig Oranje-international onderstreept in het interview hoe belangrijk de wedstrijd tegen Juventus zal zijn. "Het wordt een hoogtepunt voor de club, de fans en alle betrokkenen. We willen natuurlijk zo ver mogelijk komen, maar ik ga ook zeker genieten." Freiburg haalde de achtste finales van een Europees toernooi nog nooit. De wedstrijd van donderdagavond in Turijn wordt dus een unicum voor die Breisgau-Brasilianer. Flekken is blij dat hij zichzelf speler mag noemen van de Duitse club. “Het is een fantastische tijd om hier te spelen.”

Vorig seizoen was Flekken al dicht bij het winnen van zijn eerste prijs met Freiburg. Het team van trainer Christian Streich haalde de finale van de DFB-Pokal, maar verloor deze met 2-4 van RB Leipzig. “Als ik een prijs zou winnen met Freiburg, zou ik echt sprakeloos zijn.” Volgens Flekken is de opmars van Freiburg te danken aan de vastigheid van het elftal. “Er zijn moeilijke tijden geweest, zo hebben we moeten vechten tegen degradatie, maar het is één grote puzzel. Eindelijk komen de stukjes samen. We profiteren van het harde werk dat anderen jaren geleden hebben verricht”, aldus de Limburger.

Flekken is het schoolvoorbeeld van een laatbloeier. De sluitpost speelde in de jeugd bij Roda JC en is via Alemannia Aachen, Greuther Fürth en MSV Duisburg bij Freiburg in de Bundesliga terechtgekomen. Zijn debuut in de Bundesliga maakte hij pas op 26-jarige leeftijd. De Nederlander stond dit seizoen al 29 keer onder de lat en mag dit seizoen rekenen op nog meer basisplaatsen. Freiburg is namelijk nog actief in de DFB-Pokal, de Europa League en de Bundesliga. Momenteel bezet de Zuid-Duitse club de vijfde plaats op de ranglijst.