Zaakwaarnemer helpt ‘fabeltje’ over Joey Veerman en PSV uit de wereld

Donderdag, 9 maart 2023 om 14:42 • Guy Habets

Het eindstation van Joey Veerman ligt niet bij PSV. Dat bezweert Nikkie Bruinenberg, de zaakwaarnemer van de Volendamse middenvelder, in gesprek met Voetbal International. Verhalen over Veerman die het wel goed zou vinden om bij een topclub in Nederland te eindigen, worden door Bruinenberg naar het rijk der fabelen verwezen.

De zaakwaarnemer van Veerman merkte dat er een beeld over zijn cliënt ontstond dat niet klopte. De Volendammer zou er geen problemen mee hebben als PSV zijn eindstation zou zijn. "Er werd weleens beweerd dat hij het wel prima vond, als hij gewoon bij een Nederlandse topclub zou eindigen", stelt Bruinenberg tegenover VI. "Dat is dus een fabeltje. Joey heeft echt de ambitie om op termijn door te gaan."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Beeldvorming is iets waar Veerman en zijn entourage het vaker over hebben gehad. "Ik probeer wel te vertalen naar hem wat ik over hem hoor op de markt. Dus wat clubs van hem denken. Terecht of niet, daar heb je als speler wel mee te maken. Voetbal is namelijk ook veel beeldvorming. Data kunnen misschien vertellen dat je goed presteert, maar als scouts op de tribune zitten en ze zien je vooral met je hand omhoog staan als er wordt verdedigd, dan kan dat ze aan het twijfelen brengen."

Bruinenberg heeft het idee dat de middenvelder daar naar geluisterd heeft en nu meer bezig is met hoe hij overkomt op anderen. "Dit zijn zaken waar we het vooral over hadden toen we het gevoel hadden dat hij na Volendam toe was aan een volgende stap. Daar moet je misschien wel iets mee, zei ik dan. Misschien dat hij zich weleens afvroeg waar ik het over had, maar achteraf heeft hij er wel degelijk wat mee gedaan."