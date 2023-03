Ellende duurt voort: Allegri zet Pogba uit de selectie voor duel met Freiburg

Donderdag, 9 maart 2023 om 14:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:16

Paul Pogba behoort niet tot de wedstrijdselectie van Juventus voor het Europa League-duel met SC Freiburg, melden Fabrizio Romano en La Gazzetta dello Sport. De Fransman is niet geblesseerd. Volgens de transfermarktexpert gaat het om een disciplinaire schorsing. Pogba meldde zich woensdagavond te laat voor een meeting en maakt om die reden geen onderdeel uit van de groep. Juventus en Freiburg nemen het donderdag vanaf 21.00 uur tegen elkaar op.

Pogba kwam door een slepende blessure vorige week pas voor het eerst dit seizoen in actie namens Juventus. De middenvelder deed tegen Torino een klein half uur mee en kreeg tegen AS Roma een kwartier speeltijd. Ditmaal zou het niet om een nieuwe blessure gaan. De Fransman zou tegen Freiburg vanaf de bank beginnen, maar neemt nu plaats op de tribune. Hij meldde zich woensdag te laat voor een afspraak en wordt om disciplinaire redenen geschorst.

La Gazzetta weet dat het een besluit is van trainer Massimiliano Allegri in samenspraak met de clubleiding. Ook Arek Milik en Mattia De Sciglio nemen plaats op de tribune. Zij zijn nog niet fit genoeg om aan te treden tegen de Duitse opponent. Juventus bereikte de achtste finales van de Europa League door in de tussenronde over twee wedstrijden af te rekenen met FC Nantes (4-1). Ángel Di María greep tijdens het duel in Frankrijk de hoofdrol met een hattrick. Met name de eerste treffer - een schot in de verre kruising - was van grote schoonheid.

Allegri heeft tegen Freiburg weer de beschikking over Alex Sandro. De vleugelverdediger moest tegen Roma de strijd halverwege staken. Donderdag begint hij gewoon weer aan de aftrap en vormt hij een driemansdefensie met Danilo en Gleison Bremer. Op het middenveld kiest Allegri naast Adrien Rabiot en Manuel Locatelli waarschijnlijk voor Fabio Miretti. Di María speelt als diepste middenvelder in de rug van Dusan Vlahovic. De flanken worden bestreken door Filip Kostic en Juan Cuadrado.

Vermoedelijke opstelling Juventus: Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Miretti, Rabiot, Locatelli, Di María; Kostic, Vlahovic, Cuadrado.