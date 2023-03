Franse bond gaat vier maanden voor WK op zoek naar nieuwe bondscoach

Donderdag, 9 maart 2023 om 14:15 • Davey de Laat • Laatste update: 14:16

De Franse bondscoach Corinne Diacre is op straat gezet, zo laat de Franse bond weten via de officiële kanalen. De FFF (Fédération Française de Football) zegt in het bericht dat de situatie tussen speelsters en bondscoach onhoudbaar is geworden. Twee weken geleden kwam naar buiten dat speelsters niet door één deur konden met Diacre en daar werd meermaals melding van gemaakt. Die meldingen hebben nu tot ontslag geleid.

Interim-voorzitter Philippe Diallo heeft een rapport opgesteld met daarin de verschillende standpunten van speelsters die zich gemeld hebben. Het bestuur heeft uit dat rapport de conclusie getrokken dat het geen zin heeft om langer met Diacre door te gaan. Dat is opvallend, want woensdagavond zei Diacre nog dat ze aanblijft als bondcoach. Ze reageerde daarmee op de 'lastercampagne' waar ze naar eigen zeggen mee te maken kreeg.

Le COMEX de la FFF a reçu les conclusions de la commission missionnée par Philippe Diallo pour dresser un constat sur la situation de l’Équipe de France Féminine. Il a été décidé de mettre un terme à la mission de Corinne Diacre en @equipedefranceF https://t.co/zBeJK4ra8b — FFF (@FFF) March 9, 2023

Het is al een tijdje hommeles bij de Franse vrouwenploeg. Een paar maanden voor de start van het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland kondigde de Franse sterspeelster Wendie Renard aan niet mee te gaan. Renard liet in een statement weten niet onder 'de huidige omstandigheden' uit te willen komen voor haar land. “Ik kan het huidige systeem, dat ver verwijderd is van de eisen op dit niveau, niet langer ondersteunen”, aldus de sterkhouder, die met 142 interlands en 34 doelpunten voor de Fransen tot een van de grootste spelers ter wereld behoort. Het ontslag van Diacre zorgt er mogelijk voor dat Renard weer terugkeert.

Het is dit jaar voor de negende keer dat het WK vrouwenvoetbal wordt gehouden. Er doen voor het eerst 32 landen mee. In 2019 waren dat er nog 24. Het toernooi wordt gehouden in Australië en Nieuw-Zeeland en duurt van donderdag 20 juli tot zondag 20 augustus. De Oranje Leeuwinnen zijn ingedeeld in Poule E met Portugal, Vietnam en de Verenigde Staten. Nederland zou Frankrijk op zijn vroegst pas in de finale kunnen treffen.