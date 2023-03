Louis van Gaal gaat in op de ‘openbaring’ die Noa Vahle voor hem was

Donderdag, 9 maart 2023 om 13:37 • Guy Habets

Louis van Gaal heeft de loftrompet gestoken over Noa Vahle, verslaggeefster van Veronica. Dat deed de voormalig bondscoach in de Nieuwe Revu van deze maand. Volgens Van Gaal, die vooral onder de indruk was van de open vraagstelling van Vahle, was ze 'een openbaring' tijdens het afgelopen WK in Qatar.

Van Gaal kreeg in november en december veelvuldig te maken met Vahle tijdens het WK in Qatar, toen de verslaggeefster namens Veronica met de selectie en staf mee was gereisd. De voormalig bondscoach raakte al snel onder de indruk. "Ik ben altijd beter met vrouwen dan met mannen, dus wat dat betreft heb ik pech dat er daar zo weinig van rondlopen in de voetbalwereld", zo laat Van Gaal optekenen. "Noa was wel een openbaring tussen hen."

Dat Vahle de dochter is van Linda de Mol, was Van Gaal in eerste instantie helemaal ontgaan. Dat feit veranderde zijn mening over de journaliste niet. "Dat ze uit de familie van De Mol komt wist mijn vrouw Truus eerder dan ik. Het interesseert me ook niet in welk nest ze is geboren. Ik bouw een relatie op met mensen op basis van de persoon. Ze stelde open vragen, zonder daarbij haar mening te ventileren waar het slachtoffer dan op mag antwoorden."

Vahle mocht in Qatar alleen op algemene persconferenties vragen stellen aan Van Gaal. "Ik kan hier gewoon mijn werk doen", liet ze tijdens het toernooi weten aan Voetbalzone. "Je bent natuurlijk best wel beperkt in wat je mag: ik heb Louis van Gaal nog nooit gesproken, moet ik eerlijk zeggen. De spelers mag ik niet spreken, want het programma wordt geboycot. Maar we kunnen volgens mij wel genoeg maken, dus het gaat prima."