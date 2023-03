‘Regelexpert’ van Duitse bond veegt de vloer aan met Nederlandse arbitrage

Donderdag, 9 maart 2023 om 13:55 • Bart DHanis • Laatste update: 13:55

De tweede treffer van Chelsea in de achtste finale van de Champions League tegen Borussia Dortmund van dinsdagavond had niet mogen tellen, zo oordeelt voormalig scheidsrechter Lutz Wagner. Wagner is momenteel ‘regelexpert’ bij de Duitse voetbalbond DFB en liet tegenover het Duitse Kicker weten dat de VAR-regels niet goed zijn nageleefd bij het treffen op Stamford Bridge.

Dinsdagavond boekte Chelsea in eigen huis een 2-0 overwinning op Borussia Dortmund en verzekerde zich zo van een plek in de kwartfinales van de Champions League. De tweede Engelse treffer kwam voort uit een strafschop. Kai Havertz schoot de bal in eerste instantie op de paal, waarna Salih Özcan de bal over de zijlijn werkte. Scheidsrechter van dienst Danny Makkelie kreeg in zijn oortje te horen dat Özcan te vroeg was ingelopen, waardoor de strafschop over moest worden genomen. In tweede instantie wist Havertz het net wel te vinden.

?????????????? ?????????? ?? Kai Havertz schiet hem in eerste instantie niet binnen, maar dan.. Chelsea op 2-0 ??#ZiggoSport #UCL #CHEBVB pic.twitter.com/Wc23VL2rOg — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 7, 2023

Volgens Wagner is het terecht dat de strafschop werd overgenomen. “Als een speler te vroeg inloopt bij een strafschop, ongeacht bij welk team deze speler hoort en of de bal in het doel verdwijnt, dient de strafschop te worden overgenomen.” Een belangrijke kanttekening is echter dat deze regel alleen van toepassing is als de scheidsrechter op het veld het te vroeg inlopen heeft geconstateerd. “De VAR had in deze situatie nooit mogen ingrijpen en het doelpunt had niet mogen tellen”, luidt het oordeel van de DFB-regelexpert.

Wagner is niet de enige die kritiek uitte op het optreden van de wedstrijdleiding bij het treffen in Londen. Zo was de Nederlander volgens Dortmund-baas Hans-Joachim Watzke te veel bezig met gebaartjes en gezichtsuitdrukkingen. “Hij wilde overduidelijk de belangrijkste man van het veld zijn”, zei Watzke tegenover persbureau SID. Ook Jude Bellingham en Emre Can waren na afloop van het duel niet te spreken over de arbitrage. “We speelden op Stamford Bridge, misschien was hij bang voor de fans. De UEFA moet volgende keer een andere scheidsrechter sturen”, foeterde Can na afloop van de wedstrijd.