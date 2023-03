Twee Ajacieden prijken op wensenlijstje Jürgen Klopp

Newcastle United weigert mee te werken aan een vroegtijdig vertrek van Sven Botman. De centrale verdediger wordt begeerd door Paris Saint-Germain, maar wordt door the Magpies aan zijn tot medio 2027 lopende contract gehouden. (iNews)

Een terugkeer van João Cancelo naar Manchester City wordt steeds waarschijnlijker. De vleugelverdediger komt bij Bayern München niet voor in de plannen van Julian Nagelsmann en zou bijzonder ongelukkig zijn met zijn reserverol. (Calciomercato)

Robin Koch is op de radar verschenen bij Newcastle United. De verdediger van Leeds United, die wordt beschouwd als serieuze kwaliteitsimpuls, kan tevens rekenen op interesse uit de Bundesliga. (Sport1)