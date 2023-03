Supportersvereniging PSV hekelt besluit van Dijsselbloem én kijkt in de spiegel

Donderdag, 9 maart 2023

De supportersvereniging van PSV is niet blij met de beslissing van burgemeester Jeroen Dijsselbloem om fans van SC Cambuur aanstaande zondag te weren uit het Philips Stadion. De politie van Noord-Nederland heeft aangegeven voorlopig geen supporters van Cambuur en FC Groningen te begeleiden naar uitwedstrijden vanwege bedreigingen. Dijsselbloem zegt het daardoor onverantwoord te vinden om supporters van de Friezen toe te laten.

“We balen er stevig van dat wederom een makkelijke, generieke maatregel wordt genomen in plaats van aanpakken van diegene die aangepakt moeten worden”, zo valt te lezen in het statement op de site van de Supportersvereniging PSV. “Terwijl er genoeg mogelijkheden voorhanden zijn, die niet of nauwelijks gebruikt worden. Opsporen, aanhouden en daadwerkelijk straffen van de paar raddraaiers die het voor de overgrote groep échte supporters verzieken.”

Volgens Dijsselbloem past het besluit voor PSV-Cambuur bij het voornemen om te komen tot minder politie-inzet bij wedstrijden in het betaald voetbal. Daardoor zijn agenten weer beschikbaar voor ander werk. “Ja, de inzet van het beschikbare instrumentarium vereist meer moed van burgemeesters dan het zich verstoppen achter adviezen van burgemeesters of politie elders", zo reageren de Eindhovense fans. "De agenda der burgemeesters lijkt op deze manier er meer gericht op om het uitreizen te elimineren onder het mom van inzet politiecapaciteit of andere smoezen, in plaats van zelf verantwoordelijkheid te nemen.”

De supportersvereniging steekt ook de hand in eigen boezem. Na het incident met Dylano K. vinden ze het tijd voor normaal gedrag bij de eigen aanhang. “Maar ook voor ons, supporters, is het tijd om zélf verantwoordelijkheid te nemen in plaats van steeds te stellen dat het altijd om een individu gaat. Tijd om niet te bagatelliseren van wat er gebeurt, maar zelfcorrigerend te worden. Niet te distantiëren, maar elkaar aanspreken. Distantiëren is immers het meest makkelijke. Verantwoordelijkheid nemen daarentegen het moedigste. Voor ons en voor de burgemeesters.”

Marcel Brands, de algemeen directeur van de Eindhovenaren, vindt het besluit van de burgemeester jammer. “We namen woensdagmiddag kennis van het besluit van de gemeente en betreuren de situatie ten zeerste. Bij voetbal horen uitsupporters. Het is jammer dat een kleine groep het voor de rest verpest. Gastvrijheid is een van de kernwaarden van PSV. We hopen daarom dat we in de toekomst gewoon weer uitsupporters mogen ontvangen. Zoals dat hoort.”