Danny Blind ziet negatieve tendens onder analisten: ‘Slaat men in door’

Donderdag, 9 maart 2023 om 12:09 • Guy Habets

Danny Blind is van mening dat analisten te vaak op de man spelen, zo vertelt hij in gesprek met Voetbal International. De voormalig trainer en speler schuift sinds zijn vertrek bij Ajax steeds vaker aan bij Ziggo Sport om zijn analyses te geven over wedstrijden. Als hem gevraagd wordt naar zijn mening over zijn collega-analisten valt hem één ding op. "Tegenwoordig wordt vooral het individu bekritiseerd", aldus Blind.

Blind bracht het grootste gedeelte van zijn voetballoopbaan door bij Ajax. Als speler kwam hij er tussen 1986 en 1999 tot 575 officiële wedstrijden in de hoofdmacht. Aansluitend vervulde hij verschillende functies binnen de club, van technisch directeur tot hoofd jeugdopleidingen en hoofdtrainer. Tijdens het afgelopen WK in Qatar fungeerde hij als rechterhand van bondscoach Louis van Gaal bij het Nederlands elftal. Messcherpe analyses geven was in die tijd niet altijd mogelijk.

"Toen ik bij het Nederlands elftal zat, was ik toch beperkt in het analyseren van wedstrijden", vertelt Blind. "Omdat ik niet te vaak wedstrijden wilde analyseren waar Nederlandse spelers liepen. Omdat je de dingen toch moet benoemen zoals ze zijn. Dat kan niet als je twee weken later weer met die spelers moet werken in een trainingskamp bij Oranje. Dan kan ik niet zuiver analyseren. Nu ligt die weg helemaal open en ik heb het ontzettend naar mijn zin bij Ziggo. Ik krijg de tijd om mijn zegje te doen."

Blind zegt er sowieso niet op te zitten wachten om spelers af te branden. "Voetbal is een spel van fouten en wie de minste fouten maakt die wint. Fouten horen er gewoon bij. Tegenwoordig wordt vooral het individu bekritiseerd. Dat is alleen maar meer geworden in de afgelopen jaren omdat iedereen er wat van vindt en omdat er allerlei sites en programma’s zijn die allemaal gevuld moeten worden. Ik denk dat men daar weleens in doorslaat. Dat mensen verkeerd beoordeeld worden. Maar dat zal er ongetwijfeld ook mee te maken hebben dat er te weinig tijd is, vanwege de commercie."

Volgens de voormalig Ajacied ontbreekt vaak de nuance bij analyses. "Als analisten weten we vaak niet wat de afspraken zijn die een trainer met de spelers heeft gemaakt. Als de afspraak is dat een back heel hoog druk zet, kun je niet van hem verlangen dat als de bal over zestig meter diep gespeeld wordt, dat hij meteen weer terug is. Dat mis ik soms weleens, die nuance. Nee, er wordt alleen maar klakkeloos geroepen dat hij te laat was. Het is ook een taak van een analist om je te verdiepen in de elementen die een trainer bij een team erin wil brengen en op welke manier hij dat doet."