Richarlison is woest na uitschakeling en richt pijlen op zijn eigen trainer

Donderdag, 9 maart 2023 om 12:04 • Davey de Laat • Laatste update: 12:09

Richarlison is ontevreden over zijn gebrek aan speeltijd bij Tottenham Hotspur. De 25-jarige Braziliaan kwam vorige zomer voor ruim zestig miljoen euro over van Everton, maar is geen onbetwiste basisspeler. Tijdens de met 0-0 gelijkgespeelde wedstrijd in de achtste finale tegen AC Milan, waardoor the Spurs niet doorgaan naar de laatste acht, kwam Richarlison twintig minuten voor tid in het veld. Dat was volgens hem niet genoeg. “Gisteren testte Conte me in de basiself en toen zat ik plots weer op de bank...”

De aanvaller van Tottenham stak zijn frustaties over zijn gebrek aan speeltijd na afloop niet onder stoelen of banken. In gesprek met TNT Sports Brazil meldde Richarlison de beweegredenen van trainer Antonio Conte om hem buiten de basiself te houden niet te begrijpen. “Het ging goed, we hadden een goede reeks met overwinningen op West Ham United en Chelsea. En ineens zette hij me op de bank tegen Wolverhampton Wanderers, toen mocht ik vijf minuten invallen. Ik vroeg hem waarom dat was, maar hij vertelde het me niet.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Richarlison is open een eerlijk over zijn seizoen tot nu toe. “Dit seizoen is waardeloos”, zegt hij na afloop. “En dan vroegen ze me nu om een test te doen of ik speelklaar was, en toen was het zo ver en zat ik op de bank. Dat zijn dingen die je niet kunt begrijpen. We gaan wel zien wat hij (Conte, red.) erover zegt, maar we zijn hier niet gek met zijn allen. Ik ben een professional, ik werk elke dag en ik wil spelen.”

De Braziliaans international kwam dit seizoen 25 keer in actie voor Tottenham. Daarin was hij twee keer trefzeker en gaf hij drie assists. Op het WK in Qatar scoorde Richarlison wel nog drie keer in vier duels voor de Braziliaanse nationale ploeg. Zijn omhaal tegen Servië (2-0) in de groepsfase werd zelfs uitgeroepen tot het mooiste doelpunt van het toernooi. A Seleção werd in de kwartfinale na strafschoppen uitgeschakeld door Kroatië en kende derhalve een teleurstellend eindtoernooi.