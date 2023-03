FC Eindhoven stunt en haalt spelmaker met 159 Eredivisiewedstrijden terug

Donderdag, 9 maart 2023 om 11:47 • Guy Habets

Youness Mokhtar keert terug bij FC Eindhoven. Dat valt te lezen op de officiële kanalen. De 31-jarige middenvelder, die zijn laatste officiële wedstrijd voor Bhayangkara in Indonesië speelde, heeft een contract getekend dat hem tot het einde van het seizoen aan de Brabanders verbonden houdt. De afgelopen weken trainde Mokhtar al mee aan de Aalsterweg.

In die periode maakte de aanvallende middenvelder annex vleugelaanvaller indruk op de technische staf van Eindhoven, geleid door trainer Rob Penders. Dat heeft nu geresulteerd in een contract tot het einde van het huidige seizoen. Mokhtar is al speelgerechtigd voor de wedstrijd tegen Jong Ajax die de Blauw-Witten vrijdagavond af zullen werken. In die wedstrijd en de duels die daar nog op volgen probeert Eindhoven een plekje in de play-offs om promotie veilig te stellen. De club staat nu zesde in de Keuken Kampioen Divisie.

Op de clubsite reageert Marc Scheepers, technisch manager van Eindhoven, verheugd op het aantrekken van Mokhtar. "Youness heeft de afgelopen weken laten zien van toegevoegde waarde te kunnen zijn. Met zijn ervaring en gedrevenheid voegt hij naast zijn voetballende kwaliteiten iets toe aan onze jonge spelersgroep. Met een zwaar programma voor de boeg richting het slot van de competitie is Youness zeer welkom!"

Mokhtar debuteerde in het seizoen 2011/12 in het betaalde voetbal bij Eindhoven en kwam in 25 wedstrijden op het tweede niveau tot acht doelpunten. Vervolgens maakte hij de overstap naar PEC Zwolle, waar hij ervaring opdeed in de Eredivisie en een transfer naar FC Twente verdiende. Mokhtar werd echter nooit onomstreden in Enschede en via Al Nassr keerde de spelmaker weer terug in Zwolle. Daarna speelde de in Utrecht geboren middenvelder nog voor Ankaragücü, Stabaek, Columbus Crew, ADO Den Haag en dus Bhayangkara.