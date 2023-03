‘Ik speel met vier andere Nederlanders in Zweden, kampioen worden is het doel'

Donderdag, 9 maart 2023 • Jordi Tomasowa

Nederlandse profvoetballers zijn in alle uithoeken van de wereld te vinden, van de spotlights van de grote Europese competities tot de meer avontuurlijke dienstverbanden op andere continenten. In de rubriek Over de Grens spreekt Voetbalzone wekelijks met een speler die buiten de landsgrenzen actief is. Deze keer aandacht voor Fatih Karaarslan, die onlangs een contract tekende bij Ytterhogdals IK, dat uitkomt op het vierde niveau van Zweden.

Door Jordi Tomasowa

“Ik ben begonnen in de F’jes (Onder 8, red.) bij de voetbalvereniging ASV Fortius In Amsterdam-Oost”, legt Karaarslan uit. “In de E’tjes maakte ik de overstap naar AVV Zeeburgia, daar heb ik tot de Onder 19 gespeeld. Op dat moment had ik voor ogen dat ik ergens in een eerste elftal wilde spelen. Zo ben ik terechtgekomen bij de Onder 23 van FC Hilversum en begin dit seizoen speelde ik bij H.M.S.H. in Den Haag.”

Dankzij zijn zaakwaarnemer Thanasi Ntinoudis kreeg Karaarslan in december de kans om een contract in Zweden te tekenen. “Ik hoefde er niet zo lang over na te denken. Ik wilde sowieso ervaring opdoen in het buitenland. Ik heb mijn research gedaan en Ytterhogdals leek een goede club te zijn. Ik heb Nederlandse jongens gesproken die hier ook hebben gespeeld. Het is een oude club, opgericht in 1919.”

“Het leek mij een mooie uitdaging. We trainen nu heel hard, drie keer per dag. Het is wel heel anders als je het vergelijkt met Nederland. Ook al speel je op hoog niveau, train je daar vaak niet meer dan drie keer per week. Het is mooi dat ik nu fulltime met voetbal bezig kan zijn.” Met Ytterhogdals zit Karaarslan momenteel middenin de voorbereiding op het nieuwe seizoen. “We spelen wekelijks een oefenwedstrijd. Het eerste competitieduel staat 2 april op het programma. Ik ben nu ruim een weekje in Zweden en speel samen met vier andere Nederlandse jongens: Keurten Martha, Emmanuel Kwalakita, Mike Dijkgraaf en Sem Daniel Muamba.”

Karaarslan werd naar eigen zeggen direct goed opgevangen door zijn nieuwe ploeggenoten. “Meestal duurt dat een aantal weken om een goede band met je ploeggenoten te krijgen, maar hier lukte dat heel snel. Het helpt ook dat ik hier samen met die Nederlandse jongens speel. We zijn snel bevriend geraakt en helpen elkaar met de dingen die we nodig hebben. Iedereen woont wel gewoon op zichzelf, maar als we een vrije dag hebben, zijn we altijd samen.”

Karaarslan met de selectie van Ytterhogdals IK.

Het helpt de verdediger ook dat de trainer, assistent-trainer en technisch directeur van Ytterhogdals allen Brits zijn. “Daardoor kun je makkelijk communiceren, dat vind ik belangrijk. Bij een buitenlands avontuur kan het natuurlijk voorkomen dat er sprake is van een taalbarrière. Thomas Stewart, onze trainer, heeft voor Wolverhampton Wanderers gespeeld. Hij is een ervaren trainer, die ook heeft gespeeld in Schotland, Ierland en de Verenigde Staten.”

Over de faciliteiten van de club kan Karaarslan nog niet veel zeggen. “Er ligt hier nu een halve meter sneeuw. Ik denk dat we over twee weken op ons eigen veld kunnen trainen. Volgende week trainen we op het kunstgrasveld van Östersunds FK, dat op het tweede niveau speelt. Er staat ook een oefenwedstrijd tegen hen op de planning, hetgeen voor ons gelijk een goede graadmeter is.”

Karaarslan steekt de grote ambities van de club niet onder stoelen of banken. “Het laatste seizoen eindigde Ytterhogdals in de middenmoot, maar de seizoenen daarvoor was het een club die steevast om de bovenste plaatsen meedeed. We willen er nu alles aan doen om kampioen te worden. Er spelen hier ook wat Engelse en Italiaanse jongens. Ik speel nu voor het eerst in een 4-4-2-formatie, maar ik denk dat ik eraan kan wennen. Ik ben zelf een linksback. De trainer wil dat ik veel opkom en dat is ook wel een sterk punt van mij.”

Karaarslan woont nu enkele weken in Ytterhogdals en voelt zich inmiddels al op zijn plek in het kleine dorp. “Het ligt op twee uur rijden van Östersund. Het is hier heel rustig, maar ik voel me er wel fijn. Vrijwel de gehele selectie woont in dezelfde buurt, dus dat maakt het wel gezelliger. Mijn focus ligt op voetbal. Afleidingen heb je natuurlijk altijd, maar hier heel weinig. Ik ben opgegroeid in Amsterdam, dan is Ytterhogdals natuurlijk wel een omschakeling. In mijn vrije tijd kijk ik 's avonds vaak met ploeggenoten een wedstrijd. Dan kun je even relaxen. Ik ga ook weleens zwemmen of naar de sauna en leer nu ook Zweeds.”

Na een serieuze voorbereiding staat de linkspoot inmiddels te trappelen om zijn eerste officiële wedstrijden te spelen. “De komende weken spelen we nog drie oefenduels. De automatismen worden er langzaam maar zeker ingeslepen en ik denk dat de basiself straks op elkaar is ingespeeld, en we ook ook op conditioneel en fysiek vlak top zijn. We spelen op het vierde niveau van Zweden, maar het is beter dan ik had verwacht. Ik had me een iets lager niveau voorgesteld en het lijkt wel of we al een seizoen hebben samengespeeld. Er zijn heel veel nieuwe jongens, maar wat betreft de teamspirit zit het goed.” Zijn zaakwaarnemer Ntinoudis heeft in ieder geval vertrouwen in een succesvolle periode van Karaarslan bij Ytterhogdals. “Fatih heeft er hard voor gewerkt. Zijn transfer is dan ook zeker verdiend. Het laat zien dat je met de juiste mentaliteit en discipline je doelen kunt behalen.”