Matthijs de Ligt bejubeld na ‘krankzinnige act’: ‘Mann oder Maschine?’

Donderdag, 9 maart 2023 om 10:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:34

In Duitsland klinken louter positieve geluiden na de 2-0 zege van Bayern München op Paris Saint-Germain. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann was drie weken eerder in het Parc des Princes ook al met 0-1 te sterk, waardoor der Rekordmeister soeverein wist door te stoten tot de kwartfinale. Het feit dat Bayern in 180 minuten geen goal tegen kreeg tegen het sterrenensemble van de Franse grootmacht was onder meer te danken aan Matthijs de Ligt.

De centrumverdediger eiste woensdagavond een hoofdrol op door een inzet van Vitinha van de doellijn te glijden na geschutter bij Yann Sommer. BILD betitelt de actie van De Ligt als een 'redding van wereldklasse' en krijgt de hoogst mogelijke beoordeling. "Wat een redding was dat!" Ook Nagelsmann Dayot Upamecano krijgen een 1 als beoordeling. In Duitsland worden beoordelingen van 1 tot en met 6 uitgedeeld, waarbij 1 zeer goed is en 6 zwaar onvoldoende. Upamecano wordt vooral geroemd om een actie waarbij hij Kylian Mbappé op 'sensationele wijze' wist af te stoppen. "Hij liet zijn landgenoot geen ruimte", klinkt het.

HEERLIJK! Wat een redding van Matthijs de Ligt, die doelman Yann Sommer uit de problemen helpt. #UCL #BAYPSG pic.twitter.com/lcS6MZDXfp — VTBL ? (@vtbl) March 8, 2023

Ook SPOX is lovend over het optreden van De Ligt. "Zijn gezichtsuitdrukking na de reddingsactie op de doellijn had zeker meme-potentieel. Maar de voormalig verdediger van Juventus was ook de absolute sheriff in de Allianz Arena. Juist door dit soort optredens in deze grote wedstrijden heeft Bayern hem naar Duitsland gehaald. Het was een krankzinnige act." Mbappé moet het juist ontgelden. "Hij werd opgevreten door Josip Stanisic en zakte elke seconde verder weg. Mbappé wist geen fatsoenlijke kans te creëren."

'Mann oder Maschine?', slingerde het Twitter-account van Bayern de wereld in na de actie van De Ligt. Volgens Sport1 was de Nederlander 'spijkerhard in elk duel'. "Vooral tegen Messi. Een foutloos optreden." Als beoordeling geeft de sportzender een 1,5. Speciale aandacht gaat tevens uit naar Leon Goretzka, die op het middenveld als 'mentaliteitsmonster' wordt bejubeld. De middenvelder was onder meer belangrijk met zijn assist op de openingstreffer van Eric Maxim Choupo-Moting. "Hij kreeg applaus voor zijn acties. Deze Goretzka is zijn gewicht in goud waard", schrijft Sport1.

Reactie De Ligt

De Ligt straalde na afloop van oor tot oor met de plaatsing voor de kwartfinale. "Het was een belangrijk moment in de wedstrijd", blikte hij terug op zijn actie. "Ik was alert en hou er altijd rekening mee dat mijn teamgenoten de bal kunnen verliezen. Ik was er klaar voor en gelukkig schoot hij niet hard genoeg, zodat ik redding kon brengen. Dit geeft heel veel vertrouwen en ik denk dat we vandaag hebben laten zien wat voor team we kunnen zijn. Vanavond was het heel goed. Wanneer je van een team als PSG wint, is dat bijzonder knap."