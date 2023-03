Heerenveen ziet kans schoon en wil om de tafel met Andries Noppert

Donderdag, 9 maart 2023 om 10:52 • Davey de Laat • Laatste update: 10:58

SC Heerenveen gaat de komende tijd bekijken of Andries Noppert openstaat voor een langer verblijf in Friesland, vertelt Ferry de Haan in gesprek met Voetbal International. De WK-ganger heeft nog maar een contract voor een jaar, wat maakt dat de nummer negen van de Eredivisie graag om de tafel wil. Noppert stond op 22 januari voor het laatst onder de lat bij Heerenveen, waarna hij last kreeg van een spierblessure. Het is nog onduidelijk wanneer de 28-jarige doelman terugkeert op het veld.

De Haan wil de komende periode gebruiken om te kijken of Noppert interesse heeft in een nieuw contract. “Ook om te horen hoe Andries zelf naar zijn toekomst kijkt. Hij had eind vorig jaar het momentum te pakken, dat heeft hij toen helemaal zelf verdiend. Rond die tijd hebben we al bij hem aangegeven graag met hem in gesprek te willen. Om te horen wat van beide kanten de plannen en ideeën zijn. Als wij daaruit het idee krijgen dat Andries graag zou willen verlengen, dan gaan we daar uiteraard vol voor.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Oranje-international had over interesse niet te klagen afgelopen winter. In januari viel de naam van Noppert bij FC Kopenhagen. De Deense topclub was op zoek naar een opvolger van de naar AZ vertrokken Mathew Ryan. Een uitgaande transfer van Noppert bleef echter uit. Ook Ajax had belangstelling voor de boomlange sluitpost, die later zelf aangaf inderdaad op een lijstje te staan in de hoofstad. De Amsterdammers betaalden uiteindelijk acht miljoen euro aan Villarreal voor de diensten van Gerónimo Rulli.

Noppert zelf stond wel open voor een transfer. “Ik heb bij onze directie aangegeven dat ik het mooi zou vinden als een club zich meldt waar zowel Heerenveen als ik beter van word, maar dan moeten ze geen tien miljoen vragen. Heerenveen is mijn club, maar als ik nog een keer een sportieve en financiële stap zou kunnen maken, pak ik die kans graag.” Transfermarkt schat de marktwaarde van Noppert momenteel in op vijf miljoen euro.