Duitse politie in hoogste staat van paraatheid na brute aanval met knuppels

Donderdag, 9 maart 2023

Zwaarbewapende agenten zijn donderdagochtend twintig appartementen en een clubhuis van Schalke 04 binnengevallen, meldt BILD. Aanleiding is een brute aanval van supporters van Borussia Dortmund, 1. FC Köln en RW Essen op de eeuwige aartsrivaal. Achttien dagen geleden liep het volledig uit de hand, toen honderden fans van de rivaliserende clubs elkaar te lijf gingen met honkbalknuppels en stokken en er enkele zwaargewonden vielen. Aanstaande zaterdag treffen Schalke en Dortmund elkaar in de altijd beladen Kohlenpottderby.

De inval vond donderdagochtend om 06.00 uur plaats. Een speciale politie-eenheid was ingezet om enkele kopstukken te pakken te krijgen, maar dat lukte slechts deels. De politieactie in Gladbeck was bijzonder spectaculair, schrijft BILD. In het holst van de nacht slopen daar enkele agenten een eengezinswoning binnen in de hoop een van de leiders te pakken te krijgen. Middels een explosief werd de voordeur geforceerd, maar het doelwit bleek niet thuis. Ook in Gelsenkirchen werden invallen gedaan en sloegen agenten ruiten van woningen in.

Drie weken geleden ging het volledig mis, toen Schalke-fans op het punt stonden om de gang te maken naar de uitwedstrijd tegen 1. FC Union Berlin en zij bij het clubhuis ineens werden aangevallen door een groep van 150 gemaskerde mannen. Het resulteerde in een bloedig gevecht waarbij supporters werden geschopt en geslagen met stokken en knuppels. Ook een buschauffeur moest het ontgelden. Hij werd bewerkt met een honkbalknuppel en lag, toen de politie arriveerde, in een plas bloed naast zijn bus. Een fan van Essen werd zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Maurice Pilz (35) was een van de andere buschauffeurs die fans van Schalke naar Berlijn moest brengen. Hij vertelde in BILD onlangs zijn verhaal. "Ik was er net na zes uur in de ochtend. Er stonden al 200 Schalke-fans voor het clubhuis. Rond 06.20 uur waren dat er 400. Toen hoorde ik geschreeuw en klonk er een harde knal. Eerst dacht ik dat het geweerschoten waren. Ik verschool me in de bus, filmde de aanval, waarschuwde de politie en hulpdiensten en wachtte af. Pas later kwam ik erachter dat een collega op brute wijze was aangevallen."

De politie in Gelsenkirchen zette meteen na de aanval een speciaal team op om onderzoek te doen naar de verstoring van de openbare orde en het zware geweld. "Sommige mannen werden geschopt en geslagen terwijl ze al op de grond lagen, wat niet meer te rechtvaardigen is met zelfverdediging", aldus een rechercheur van de zaak. De politie richt zich in het onderzoek tot de kopstukken van de harde kern van RW Essen en Dortmund. Aanstaande zaterdag wordt opnieuw gevreesd voor zware rellen rond Schalke - Dortmund. In de Veltins-Arena geldt een alcoholverbod.