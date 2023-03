PSV wil opnieuw slag slaan en mikt op volgende contractverlenging

Naast Patrick van Aanholt moet ook Fábio Silva langer voor PSV behouden blijven, zo schrijft het Eindhovens Dagblad donderdagochtend. De aanvaller wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Wolverhampton Wanderers, maar als het aan de clubleiding van PSV ligt wordt die verbintenis verlengd. Silva zou zelf graag langer door willen in het Philips Stadion. The Wolves zijn tot op heden echter nog geen gemakkelijke gesprekspartner gebleken.

Ruud van Nistelrooij had tot de winterstop de beschikking over slechts één aanvalsleider, wat maakte dat na het uitvallen van Luuk de Jong verschillende keren moest worden geschoven met de spitspositie. Yorbe Vertessen, Guus Til, Anwar El Ghazi en Xavi Simons werden allemaal in de punt van de aanval geposteerd. In de winterstop besloot de club Silva op huurbasis over te nemen van Wolverhampton Wanderers. De Portugees kwam sindsdien tot negen wedstrijden, waarin hij drie keer wist te scoren en één keer een assist gaf.

Voldoende voor PSV om de samenwerking met de twintigjarige aanvaller te verlengen, schrijft het Eindhovens Dagblad. Silva voelt zelf ook wel wat voor een langer verblijf in Eindhoven. PSV dient er echter uit te moeten komen met Wolverhampton, de club waar de spits nog tot medio 2026 onder contract staat. Silva wordt momenteel door Van Nistelrooij gezien als belangrijke stand-in voor De Jong. Laatstgenoemde komt eindelijk op schot en wist in zijn laatste acht wedstrijden vijf keer het net te vinden.

Ook in de achterhoede heeft de nieuwe technische man Earnest Stewart nog flink wat werk te verzetten. Jarrad Branthwaite moet definitief worden overgenomen van Everton, terwijl Jordan Teze en Armando Obispo snel verbetering moeten laten zien om een vertrek te voorkomen. Ook moet een besluit worden genomen over het tot medio 2024 lopende contract van André Ramalho. Van Joël Drommel wordt veracht dat hij komende zomer vertrekt als hij nog een jaar tweede viool moet spelen achter Walter Benítez.