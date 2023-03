Xavi openbaart: ‘Slechtste dagen van mijn leven waren als coach van Barcelona’

Donderdag, 9 maart 2023 om 08:33 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:33

Het hoofdtrainerschap bij Barcelona valt Xavi bij tijd en wijle zwaar, zo heeft hij te kennen gegeven tijdens een bijeenkomst in zijn geboorteplaats Terrassa. De oefenmeester van de Catalaanse grootmacht was uitgenodigd voor een ronde tafel in het teken van 'Terrassa in the World' en deed daar een opmerkelijke openbaring. De druk en complexiteit die de baan met zich meebrengen vallen Xavi zwaarder dan verwacht.

Xavi benadrukte dat hij zich bevoorrecht voelt, zowel in de zeventien jaar als voetballer als zijn huidige functie. Hij beleeft echter ook momenten waarop hij zich een stuk minder opgewekt voelt. "Er zijn momenten waarop je denkt dat het niet de moeite waard is om trainer van Barcelona te zijn", stelt hij. "Je wordt continu bekritiseerd en beoordeeld. En ik hoef het vanuit financieel oogpunt niet te doen. Maar ik hou van deze club, mijn liefde voor Barcelona is enorm. Ik heb er nog nooit aan gedacht om te stoppen."

Geregeld krijgt hij van vrienden en bekenden berichtjes dat er negatief over hem gesproken wordt in de media. "Het is lastig als ze je vertellen dat je niet goed bent of je geen persoonlijkheid hebt", gaat de Barça-coach verder. "Soms kun je je ervan afsluiten, maar dan hoor je van een vriend dat je wordt afgemaakt in de media. Dat is moeilijk. Ik heb ook een gezin en kleine kinderen. Zij krijgen dat ook mee. De slechtste dagen van mijn leven waren zeker als coach van Barcelona."

Ook werd Xavi gevraagd de speelstijl van Barcelona te verdedigen. "Als voetballer was ik noch sterk, noch vaardig, noch snel. Dankzij de speelstijl die Johan (Cruijff, red.) introduceerde om balbezit te hebben, kon ik een mooie carrière maken. Mijn idee van voetbal is om altijd de bal te hebben, hoewel er altijd wedstrijden zullen zijn zoals tegen Real Madrid dat de tegenstander de bal heeft en je moet verdedigen. Maar verdedigen zit ook in het DNA en in het voetbal."