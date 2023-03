Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Slot wijzigt elftal op één positie

Donderdag, 9 maart 2023 om 07:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:12

Feyenoord hoopt zich donderdagavond een goede uitgangspositie te verschaffen in de achtste finales van de Europa League. De ploeg van trainer Arne Slot neemt het vanaf 21.00 uur in Warschau op tegen Shakhtar Donetsk. De Oekraïeners spelen vanwege de Russische invasie niet in eigen land. Slot heeft Sebastian Szymanski terug op het middenveld, wat ten koste gaat van Javairô Dilrosun. Het duel in het Wojska Polskiego stadion staat onder leiding van de Slowaak Ivan Kruzliak.

Feyenoord is aan een uitstekende serie bezig en wist de laatste vijf wedstrijden in winst om te zetten. De ongeslagen reeks duurt inmiddels al zeventien wedstrijden. Samen met AZ is Feyenoord de enige overgebleven Nederlandse club in Europees verband, daar Ajax en PSV in de tussenronde van de Europa League werden uitgeschakeld door respectievelijk 1. FC Union Berlin en Sevilla. Feyenoord bleek in het verleden weinig succesvol tegen clubs uit Oekraïne. In tien duels met Shakhtar, Zorya Luhansk en Dinamo Kiev werd slechts twee keer gewonnen.

Slot heeft Shakhtar nauwkeurig geanalyseerd en verwacht een pittige tegenstander. "Los van de oorlog vind ik dat er sowieso veel competitiviteit in dit Shakhtar-team zit. Maar het is duidelijk dat zij iets extra’s willen doen voor hun land", zei de Feyenoord-coach woensdag tijdens de persconferentie. "Voetballend zit er ook veel in dit team. Ze hebben niet voor niets Real Madrid hier op 1-1 gehouden, met 1-4 bij RB Leipzig gewonnen en een ploeg als Stade Rennais uitgeschakeld. Ik ben onder de indruk van de spelopvatting en intensiteit waarmee zij spelen."

Justin Bijlow, Quinten Timber en Patrik Walemark zijn nog altijd niet inzetbaar bij Feyenoord. Slot heeft op het middenveld wel weer de beschikking over Szymanski. De Pool maakte tegen FC Groningen (1-0) zijn rentree en is nu fit genoeg om te starten. Verder kent het elftal van de Rotterdammers weinig verrassingen. Marcus Pedersen start als rechtsback, met naast hem Lutsharel Geertruida. Dat betekent dat Gernot Trauner voorlopig genoegen moet nemen met een rol op de reservebank. In de voorhoede wordt Santiago Giménez geflankeerd door Oussama Idrissi en Alireza Jahanbakhsh.

Feyenoord moet het donderdag zonder de eigen aanhang doen in Warschau. De Rotterdammers zitten een straf uit van de UEFA. Het is echter de vraag of de fans ook daadwerkelijk weg blijven bij het duel. Doordat Shakhtar in Polen speelt is het stadion vaak matig gevuld. De kans bestaat dat een groot aantal Feyenoord-supporters kaartjes heeft gekocht voor de thuistribunes. De club heeft een dringende oproep gedaan om niet af te reizen naar Polen. De Businessclub van Feyenoord is wel aanwezig bij het Europa League-duel. Beelden van die trip op LinkedIn vielen niet in goede aarde bij de supporters.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuter; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Szymanski, Kökçü; Jahanbakhsh, Giménez, Idrissi.