Slot laat Szymanski weer starten en heeft voor één iemand slecht nieuws

Donderdag, 9 maart 2023 om 19:33 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:54

De opstelling van Feyenoord voor het duel met Shakhtar Donetsk is bekend. Arne Slot kiest ervoor Sebastian Szymanski in de basis te posteren, wat ten koste gaat van Javairô Dilrosun. Voor de rest begint Feyenoord met de vertrouwde namen in Warschau, waar de wedstrijd wordt gespeeld vanwege de oorlog in Oekraïne. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is te zien op Veronica en ESPN 2.

Slot slachtoffert slechts Dilrosun, die bij afwezigheid van Szymanski op 10 kwam te staan, maar daar geen onuitwisbare indruk wist achter te laten. Szymanski is de voorste man op een driemans middenveld dat verder bestaat uit Mats Wieffer en aanvoerder Orkun Kökçü. Het trio in de voorhoede bestaat wederom uit (v.l.n.r.) Oussama Idrissi, Santiago Giménez en Alireza Jahanbakhsh. De achterhoede wordt gevormd door Quilindschy Hartman, Dávid Hancko, Lutsharel Geertruida en Marcus Pedersen, terwijl Timon Wellenreuther het doel verdedigt.

Shakhtar werkt met vertrouwen toe naar het duel met Feyenoord. De ploeg van Igor Jovicevic wist zondag met maar liefst 0-7 te winnen van FC Metalist 1925 Kharkiv, mede dankzij een treffer van voormalig Ajacied Lassina Traoré. Tegen Feyenoord moet Shakhtar moet Yukhym Konoplya, Bogdan Mykhaylichenko, Valeriy Bondar, Eduard Kozik en Mykola Matvienko missen. “Zelfs met die spelers was het een zware wedstrijd geworden”, relativeerde Jovicevic woensdag dat gemis. Dat Shakhtar in de achtste finale staat, leek in de vorige ronde tegen Stade Rennes lange tijd ver weg. Na de 2-1 zege in Warschau moest er in Frankrijk een verlenging aan te pas komen na een 1-0 eindstand. In die verlenging kwam Rennes op 2-0, waarna een eigen doelpunt in minuut 119 leidde tot een strafschoppenserie, die werd gewonnen voor Shakhtar.

??? | Op de persconferentie voor het duel met @Feyenoord kreeg Shakhtar Donetsk-trainer Igor Jovicevic de vraag hoe het is om in oorlogstijd te voetballen. 'We voelen voor wie we spelen en voor wie we vechten, van de eerste seconde tot het laatste fluitsignaal.' pic.twitter.com/w0NcnHRd3B — Rijnmond Sport (@RijnmondSport) March 8, 2023

Feyenoord hoefde de tussenronde niet te spelen, waardoor het zich kon focussen op de Eredivisie. De ploeg van Slot leidt daarin de dans en maakt bovendien nog volop kans op het winnen van de TOTO KNVB Beker. Slot kondigde woensdag aan dat Sebastian Szymanski in de basis staat. De middenvelder was enige tijd geblesseerd, maar is inmiddels hersteld en fit genoeg om in zijn thuisland te starten. Een hele wedstrijd zit er echter niet in, zo bevestigde Slot, die ook wist te melden dat de recent herstelde Gernot Trauner op de bank begint. Quinten Timber, Justin Bijlow en Patrik Wålemark zijn de enigen die niet van de partij zijn in Polen, waardoor Slot kampt met luxeproblemen. Feyenoord is dit kalenderjaar nog ongeslagen in uitwedstrijden, al is de ploeg er dit seizoen nog niet in geslaagd om een Europees uitduel te winnen.

Opstelling Shakhtar Donetsk: Trubin; Taylor, Matviyenko, Rakitskyy, Topalov; Stepanenko; Zubkov, Bondarenko, Sudakov, Kryskiv; Traoré.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Pedersen, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Kökçü, Szymanski; Jahanbakhsh, Giménez, Idrissi.