Erik ten Hag kiest voor dezelfde elf namen die met 7-0 verloren van Liverpool

Donderdag, 9 maart 2023 om 19:32 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:54

De opstellingen van Manchester United en Real Betis zijn bekend. Donderdagavond staan de teams tegenover elkaar in de eerste ontmoeting van de achtste finale van de Europa League. Manager Erik ten Hag ziet, ondanks de 7-0 nederlaag tegen Liverpool in de Premier League van afgelopen weekend, geen reden om zijn elftal te wijzigen. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is te zien op ESPN 1.

Afgelopen zondag gingen the Red Devils op pijnlijke wijze onderuit tegen Liverpool, maar Ten Hag behoudt desondanks het vertrouwen in de elf namen die ook op Anfield startten. Zo is er op de nummer 10-positie wederom een plek ingeruimd voor Wout Weghorst, terwijl Tyrell Malacia genoegen moet nemen met een reserverol. Voormalig Ajacieden Antony (rechtsbuiten) en Lisandro Martínez (links centraal) krijgen eveneens een basisplek.

Na de 7-0 vernedering op Anfield tegen Liverpool heeft United wat goed te maken voor eigen publiek. Ten Hag liet in de aanloop naar het duel met Betis weten vertrouwen te hebben in de veerkracht van zijn team. De Tukker kan tegen de Spanjaarden naast Donny van de Beek en Christian Eriksen ook niet beschikken over Marcel Sabitzer en Anthony Martial, al is laatstgenoemde wel weer teruggekeerd op het trainingsveld. Casemiro en Raphaël Varane, die niet geheel ongeschonden uit de strijd met Liverpool kwamen, maken wel deel uit van de wedstrijdselectie. Weghorst is er ook bij. De spits kwam onder vuur te liggen bij een deel van de United-supporters, door twee keer op het beroemde bord boven de spelerstunnel op Anfield te tikken, maar heeft inmiddels verklaard dat hij dat deed om collega-international Virgil van Dijk af te leiden.

Tijdens de WK-break ging een sterk uitgedund United op bezoek bij Betis voor een vriendschappelijke ontmoeting. De ploeg uit Sevilla won toen met 1-0 dankzij een treffer van Nabil Fekir. De spelmaker is er op Old Trafford echter niet bij vanwege een knieblessure. Trainer Manuel Pellegrini, die drie jaar aan het roer stond bij Manchester City, beschikt verder over een complete selectie. Voormalig PSV’er Andrés Guardado is dus ook op het vliegtuig gestapt. De 36-jarige Mexicaan staat vaak in de basis, maar moet het ook geregeld doen met invalbeurten. Betis kent een uitstekend seizoen in LaLiga, heeft met een vijfde plek nog altijd zicht op een Champions League-ticket en hield Real Madrid zondag nog op een 0-0 gelijkspel. Joaquín, die over vier maanden 42 wordt, had zijn bijdrage in de laatste drie wedstrijden als invaller.

Opstelling Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Shaw; Casemiro, Fred; Antony, Weghorst, Fernandes; Rashford.

Opstelling Real Betis: Bravo; Sabaly, Pezzella, Luiz Felipe, Abner Vinicius; Guido Rodríguez, Carvalho; Joaquín, Juanmi, Luiz Henrique; Pérez.