De Ligt straalt na masterclass tegen PSG; Van der Vaart merkt verschil op

Donderdag, 9 maart 2023 om 00:00 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:34

Matthijs de Ligt plaatste zich woensdag met Bayern München voor de kwartfinale van de Champions League. De verdediger was meer dan eens van groot belang voor zijn ploeg in de return van de achtste finale tegen Paris Saint-Germain. In de eerste helft kreeg de mandekker alle schijnwerpers op zich gericht door een zeker lijkende goal van PSG te voorkomen met een uiterste sliding op de doellijn. Mede daardoor won de ploeg van Julian Nagelsmann met 2-0 van de Fransen. Volgens Rafael van der Vaart is het 'babyvet' uit het gezicht van De Ligt verdwenen.

"Wanneer je van een team als PSG wint, is dat heel goed", vertelt De Ligt in een interview na afloop dat gedeeld wordt door Ziggo Sport. "Dit geeft heel veel vertrouwen en ik denk dat we vandaag hebben laten zien wat voor team we kunnen zijn. Vanavond was het heel goed." In de eerste helft ging doelman Yann Sommer gruwelijk de fout in, door de bal zomaar te verspelen aan de Parijzenaren. Vitinha dacht de score vervolgens te openen, maar zag De Ligt redding brengen op de doellijn. "Het was een belangrijk moment in de wedstrijd", blikt de verdediger lachend terug. "Ik was alert en hou er altijd rekening mee dat mijn teamgenoten de bal kunnen verliezen. Ik was er klaar voor en gelukkig schoot hij niet hard genoeg, zodat ik redding kon brengen."

Matthijs de Ligt aan het woord! ??? De verdediger speelde een dijk van een wedstrijd en heeft ook nog complimenten over voor Real Madrid.. ??#ZiggoSport #UCL #BAYPSG pic.twitter.com/aFZoVBbcjK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 8, 2023

De verslaggever die De Ligt interviewt complimenteert hem door te zeggen dat zijn redding op de doellijn hét moment van de eerste helft was. "Ik ben gewoon heel blij dat ik het team heb kunnen helpen met deze tackle", antwoordt de Leiderdorper. "We hadden vandaag zo veel blocks, de middenvelders, de verdedigers en zelfs de aanvallers. Ik denk dat het hele team een geweldige wedstrijd heeft gespeeld." Bayern kan worden bestempeld als één van de favorieten voor de eindzege van de Champions League. "Ik weet het niet", zegt De Ligt daarover. "Er zijn meer geweldige teams. Natuurlijk is Real Madrid in de Champions League een ander soort team."

???????????????? ???? ???????? ?? Vitinha lijkt de 1-0 voor PSG op het bord te zetten, maar houdt geen rekening met de Nederlander.. ??#ZiggoSport #UCL #BAYPSG pic.twitter.com/fBWOMgDdii — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 8, 2023

"We bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd", gaat de Oranje-international verder. "We hebben ons gekwalificeerd voor de kwartfinales, die na de interlandperiode plaatsvinden. Daarvoor hebben we nog twee wedstrijden te spelen in de Bundesliga. Die zijn nu heel belangrijk voor ons. We gaan nu van de overwinning genieten en focussen ons dan op de volgende wedstrijd", sluit De Ligt af. In de studio van Ziggo Sport merkt analist Van der Vaart een verschil op met de 'oude' De Ligt. "Zie je zijn hoofd? Het is anders. Misschien moeten we een keer wat foto's hebben om het verschil te zien. Het lijkt wel of het babyvet uit zijn gezicht is verdwenen. Hij is een man, een vent." Presentator Wytse van der Goot vult aan: "Een kerel die heel goed speelde vandaag."