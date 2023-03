Messi ontkomt vlak na eindsignaal maar net aan aanval van veldbestormer

Woensdag, 8 maart 2023 om 23:28 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:37

Lionel Messi is vlak na het eindsignaal van Bayern München - Paris Saint-Germain (2-0) aan een tackle van een veldbestormer ontkomen. Een jonge jongen probeerde de Argentijn te bereiken, naar het leek zonder kwade motieven. De beveiliging in de Allianz Arena voorkwam dat echter.

De woensdagavond onzichtbare Messi liep na de nederlaag van het veld toen er een jonge fan op hem afstormde. De steraanvaller deed precies op het juiste moment een stap naar achteren toen de jongen hem wilde bespringen, en de security maakt die daarop onschadelijk. De jongen riep nog wat naar Messi, die zich echter Oost-Indisch doof toonde en zijn weg vervolgde richting de catacomben.

PSG gaat, net als deze fan, onderuit. De Fransen zijn uitgeschakeld na een 2-0 nederlaag bij Bayern München. #UCL #BAYPSG pic.twitter.com/g7vN8Dt7sp — VTBL ? (@vtbl) March 8, 2023

PSG strandde woensdag voor het tweede seizoen op rij in de achtste finale van de Champions League. Over twee wedstrijden was Bayern München met 3-0 te sterk. Matthijs de Ligt onderscheidde zich in de return met een weergaloze sliding op de doellijn. Eric Maxim Choupo-Moting en Serge Gnabry verzorgden woensdag de productie in de Allianz Arena, terwijl Kingsley Coman in Frankrijk het enige doelpunt maakte.