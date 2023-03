De Ligt zet met geweldige sliding toon voor zege: PSG ligt uit CL

Woensdag, 8 maart 2023 om 22:53 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:14

Bayern München heeft zich woensdag bij de laatste acht in de Champions League gevoegd. Der Rekordmeister verdedigde in de Allianz Arena al een 1-0 zege op Paris Saint-Germain in het heenduel en won drie weken later met een dubbel zo grote marge: 2-0. Eric Maxim Choupo-Moting en Serge Gnabry verzorgden de productie, terwijl Matthijs de Ligt met een weergaloze ingreep de show stal in de eerste helft. Lionel Messi en Kylian Mbappé waren onzichtbaar.

Het was PSG dat iets goed te maken had in de Allianz Arena. De Parijzenaren verloren drie weken geleden met 0-1 in eigen huis, ondanks twee afgekeurde goals van Mbappé. De steraanvaller kon toen niet aan de aftrap verschijnen omdat hij net terug was van een blessure. Woensdag kon dat wél; bij afwezigheid van Neymar vormde Mbappé een tweemans voorhoede met Lionel Messi. Bij het Bayern van Julian Nagelsmann was De Ligt de enige Nederlander in de basiself.

De Ligt greep de absolute hoofdrol in de eerste helft. Na een halfuur waarin beide ploegen niet verder kwamen dan elkaar wat speldenprikjes uit te delen, ging Yann Sommer gruwelijk in de fout. De doelman van Bayern verspeelde de bal vlakbij zijn doel, waardoor PSG-middenvelder Vitinha het leer voor zijn voeten kreeg. De Portugees haalde direct uit, maar zag De Ligt gestrekt gaan op de lijn en de bal als een soort tweede doelverdediger naar de zijkant werken. De Oranje-international schreeuwde het uit, daar de marge zo nog altijd in het voordeel van Bayern bleef.

???????????????? ???? ???????? ?? Vitinha lijkt de 1-0 voor PSG op het bord te zetten, maar houdt geen rekening met de Nederlander.. ??#ZiggoSport #UCL #BAYPSG pic.twitter.com/fBWOMgDdii — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 8, 2023

Aan de overzijde had Marquinhos zich even daarvoor al moeten laten vervangen wegens een blessure. Daar bleef het bij qua hoogtepunten in de eerste helft. Merkwaardig genoeg was Nordi Mukiele – Marquinhos' vervanger – daarin óók geblesseerd geraakt en kwam na rust de zeventienjarige El Chadaille Bitshiabu in het veld. Hij zag zijn ploeg zeven minuten na zijn entree met de schrik vrijkomen. Choupo-Moting kopte een voorzet vanaf links binnen, maar door het toucheren van de buitenspel staande Thomas Müller ging er een streep door de treffer.

Er hingen veel vraagtekens rondom het annuleren van de goal, maar even later was het alsnog raak voor Choupo-Moting. De Kameroener werd vlak voor het Parijse doel op zijn wenken bediend door Leon Goretzka en hoefde alleen maar binnen te tikken: 1-0. Het was aan Sommer te danken dat die stand nog even bleef staan. De Zwitser had een geweldige reflex in huis op een kopbal van Sergio Ramos, en herstelde daarmee zijn flater van het eerste bedrijf.

Nagelsmann bracht onder meer Leroy Sané en met de vleugelaanvaller kwam Bayern nog meermaals dicht bij de 2-0. Een andere invaller maakte die uiteindelijk. Gnabry ontving de bal van de eveneens ingevallen João Cancelo, nam de bal in één beweging mee en verschalkte Gianluigi Donnarumma: 2-0. Het miljardenbal strandt daarmee voor PSG alwéér in de achtste finale. Ook vorig seizoen moesten les Parisiens al bij de laatste zestien buigen, toen na een tweeluik met Real Madrid.