Van der Vaart meedogenloos: ‘Dat was een idioot. Een hele beperkte voetballer’

Donderdag, 9 maart 2023 om 07:32 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 07:34

Rafael van der Vaart bewaart geen al te beste herinneringen aan Mathieu Flamini. Eerstgenoemde blikte woensdag bij Ziggo Sport voor aanvang van de wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en AC Milan terug op de beruchte wedstrijd tussen de twee ploegen in februari 2011. Toen namen Milan en Tottenham het ook tegen elkaar op in de achtste finale van de Champions League. De wedstrijd in San Siro was een bikkelharde, mede door de tackles van Flamini. "Dat was een idioot", stelde Van der Vaart.

De wedstrijd van ruim twaalf jaar geleden staat bij menig voetballiefhebber nog op het netvlies vanwege de aanvaring tussen Milan-middenvelder Gennaro Gattuso en de assistent-trainer van Tottenham, Joe Jordan. Gattuso gaf Jordan een flinke duw, nadat de twee met de hoofden tegen elkaar stonden. Milan speelde bikkelhard en dat uitte zich onder meer in tackles van Flamini, die Vedran Corluka de wedstrijd uit schopte en zich ook bepaald niet inhield tijdens de duels met Van der Vaart.

Joe Jordan en Gennaro Gattuso tijdens AC Milan - Tottenham in 2011

Vlak voor de aftrap van de return van woensdag vroeg presentator Wytse van der Goot aan Van der Vaart wat de oud-middenvelder tegen Flamini zei tijdens het duel in 2011. "Dat was een idioot", antwoordde Van der Vaart onomwonden. "Ik vond het een hele beperkte voetballer. Hij schopte naar alles dat bewoog. We lopen nu een beetje te zeiken op een handsballetje of wat dan ook. Maar hij deed het voor het publiek, weet je wel: 'Kijk mij eens hard zijn'. Hij is gewoon een sukkel. Op dat moment zag ik dat zo."

"We speelden daar een hele goede wedstrijd, verdiend met 0-1 gewonnen", blikte Van der Vaart verder terug. "Thuis hebben we een beetje geluk gehad." De returnwedstrijd op White Hart Lane eindigde in 0-0. "Ik zou niet weten hoe", vertelde Van der Vaart lachend. De analist blikte ook terug op het moment tussen Jordan en Gattuso. "Joe Jordan, geen tanden in zijn mond, heerlijk! Hij wilde hem opeten. Dat is toch mooi? Hoort erbij." In de kwartfinale bleek Real Madrid tweemaal te sterk voor de Londenaren. Na de 4-0 in Santiago Bernabéu werd Tottenham ook in Londen verslagen: 0-1.