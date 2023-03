Sneijder roemt ‘wereldvent’ PSG: ‘In plaats van te feesten, ging hij naar mij'

Woensdag, 8 maart 2023 om 21:23 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:25

Wesley Sneijder is vol lof over Sergio Ramos. De Nederlands recordinternational vindt de stopper van Paris Saint-Germain niet alleen een wereldklasse verdediger, maar ook 'een wereldvent'. Sneijder bewaart goede herinneringen aan zijn voormalig ploeggenoot bij Real Madrid en blikt op RTL 7 in het speciaal terug op diens actie na afloop van de WK-finale in 2010.

Ramos behoorde tot het Spaanse basisteam dat het Nederlands elftal in 2010 na verlenging de baas was in Johannesburg. Sneijder speelde de hele wedstrijd bij Oranje, en werd na afloop verrast door een actie van zijn opponent. "Hij (Ramos, red.) was heel collegiaal. Hij heeft echt een halfuur bij mij gezeten in de kleedkamer. Dat siert hem, maar zo is Sergio Ramos. Een fantastisch karakter, een wereldvent. Echt", vertelt Sneijder voorafgaand aan Bayern München - PSG .

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sneijder omschrijft de inmiddels 36-jarige Ramos als een geboren leider. "Hij kwam al heel jong van Sevilla naar Real (op negentienjarige leeftijd, red.). Vanaf moment één zette hij zichzelf al in een leidersrol en uiteindelijk is hij jarenlang aanvoerder geweest van de club en heeft hij een fantastische carrière gehad." Sneijder en Ramos speelden van 2007 tot 2009 samen, voordat eerstgenoemde naar Internazionale verkaste. Ramos vertrok, na vanaf 2015 de aanvoerdersband te hebben gedragen, in 2021 naar het Parc des Princes om voor PSG te gaan spelen.

Na een door blessures getekend debuutseizoen bewijst de Spaanse routinier eindelijk zijn waarde voor de Parijzenaren. Ramos verschijnt steevast aan de aftrap bij de PSG en heeft een groot aandeel gehad in de huidige koppositie in de Ligue 1 en het behalen van de laatste zestien in de Champions League. De pas afgezwaaid (en 180-voudig) Spaans international staat voor zijn 48ste officiële duel in Parijse dienst. Daarin maakte hij vier treffers en verzorgde hij één assist.