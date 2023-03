Goals & Gossip: Emma Heesters bevestigt na geruchten breuk met Hoedt

Woensdag, 8 maart 2023 om 20:04 • Laatste update: 20:09

Hate it or love it, maar het privéleven van de voetballers en hun WAGs is de guilty pleasure van menig liefhebber van het spelletje. Voetbalzone staat uiteraard in het teken van het voetbalnieuws, maar heeft in Goals & Gossip speciale aandacht voor de handel en wandel van de sterren ver buiten de krijtlijnen.

Emma Heesters heeft zich woensdag gemeld op Instagram met vervelend nieuws. De 27-jarige zangeres schrijft na circa drie jaar een punt te hebben gezet achter haar relatie met Wesley Hoedt. Heesters was sinds 2020 samen met de Watford-stopper en de afgelopen weken doken er steeds meer geruchten op over vermeende vreemdgang van zijn kant. Hoedt zou via Instagram en Snapchat meerdere vrouwen hebben geprobeerd te versieren en tot seks hebben willen verleiden. Heesters wil er echter niets over kwijt. De Zeeuwse vraagt aan haar volgers zowel haar als Hoedts privacy te respecteren.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Fijne Internationale Vrouwendag!", zo begint Heesters' bericht. "Proost op alle sterke mannen en vrouwen. Dat gezegd hebbende, wil ik laten weten dat Wesley en ik geen relatie meer hebben. Mijn hart is enorm gebroken maar ik zal nooit spijt hebben van de geweldige tijden en ervaringen die we samen hebben beleefd. Na regen komt zonneschijn. Wees alsjeblieft vriendelijk en respecteer onze privacy. Ik zal hier verder geen uitspraken meer over doen. Dankjewel."