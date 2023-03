Arne Slot verbaast zich: ‘Je zou verwachten dat ze in elkaar zouden storten’

Woensdag, 8 maart 2023 om 20:30 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:35

Feyenoord-trainer Arne Slot is beducht voor de kwaliteiten van Shakhtar Donetsk. De Rotterdammers nemen het donderdagavond in de achtste finale van de Europa League op tegen de Oekraïners, die volgens Slot indruk hebben gemaakt in de Champions League eerder dit seizoen. Slot verwacht dan ook allesbehalve een makkelijke heenwedstrijd, die vanwege de oorlog wordt afgewerkt in het Poolse Warschau.

"Het is een ploeg die we heel weinig zijn tegengekomen", vertelt Slot op de persconferentie daags voor de ontmoeting in Polen. "Het is een team dat het goed gedaan heeft in de Champions League. Ze hebben maar twee keer verloren en zes punten gehaald. Ze hebben hier thuis Real Madrid op 1-1 weten te houden en dat was met om en nabij hetzelfde elftal. Op Mudryk na, wat geen onbelangrijke speler voor ze was." De linksbuiten maakte afgelopen winter voor zeventig miljoen euro de overstap naar Chelsea. Shakhtar wist, met Mudryk in de ploeg, in de groepsfase te winnen van RB Leipzig, waarna er twee gelijke spelen volgden tegen Celtic en een tegen Real Madrid. In Spanje werd er verloren, net als in eigen huis tegen Leipzig.

"Ik vind ze heel goed aan de bal", gaat Slot verder. "De Zerbi is hier ooit geweest, een trainer die ik met veel waardering volg." De Italiaan was tussen 2021 en 2022 eindverantwoordelijke van Shakhtar en maakt momenteel een uitstekend seizoen door bij Brighton & Hove Albion. "Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hij hier zijn sporen heeft nagelaten, want ik zie nog heel veel van hetzelfde terug in het aanvalsspel van Shakhtar. Het is een heel gedisciplineerd team. Een leuk team om te analyseren, omdat je ze heel erg leuk voetbal ziet spelen." Slot denkt dat de oorlog in Oekraïne Shakhtar veel kracht kan geven. "Ik denk dat de wedstrijd morgen een symbool is voor Oekraïne en ik denk dat elke speler die morgen op veld staat bij Shakhtar dat ook echt zo voelt."

Slechts zes spelers binnen de selectie zijn niet Oekraïens. "Het zal ze kracht geven dat ze voor een groter doel spelen dan alleen het bereiken van de kwartfinale." Na de 2-1 nederlaag bij Real Madrid hield Shakhtar de Madrilenen in eigen huis op 1-1. "Ze hebben hele bijzondere resultaten gehaald. Helemaal omdat er zoveel buitenlandse spelers zijn vertrokken. Dan zou je misschien wel verwachten dat het elftal in elkaar zou storten, maar dan blijkt dat ze ook heel veel Oekraïense talenten hebben. Het is kwalitatief niet zo veel minder geworden als je in de groepsfase van de Champions League zes punten haalt met, op één hele belangrijke speler na (Mudryk, red.), een identiek elftal."