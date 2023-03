‘Ik weet dat ik de Eredivisie aankan, dat heb ik toen bij Twente al laten zien’

Woensdag, 8 maart 2023 om 16:00 • Wessel Antes

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht wekelijks een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Thijs van Leeuwen, die deze winter zijn contract bij FC Twente liet ontbinden. Bij TOP Oss hoopt de 21-jarige spelmaker het plezier in het voetbal terug te vinden en zijn begin is veelbelovend.

Door Wessel Antes

Toen Van Leeuwen drie jaar oud was werd hij direct ingeschreven bij VV Heerde, de kleinste van de twee plaatselijke amateurclubs in het Gelderse dorp. “Ik wilde eigenlijk bij S.E.H. gaan voetballen, maar die namen zulke jonge kinderen nog niet aan. Bij Heerde deed ik mee met de mini’s en al snel bleek dat ik talent had. Vanaf mijn zesde werd ik gevolgd door scouts van Twente, PEC Zwolle en Vitesse. Toen ik acht was werd ik benaderd door Twente en toen heb ik voor die club gekozen.”

Hoewel veel familieleden van Van Leeuwen Ajax een warm hart toedragen, keek hij zelf graag naar de Tukkers. “Ik vond Bryan Ruiz altijd een geweldige speler, al was ik toen wel heel jong. Ook naar Dusan Tadic keek ik graag, maar van de jaren van Hakim Ziyech bij Twente kan ik me het meeste herinneren.” Van Leeuwen speelde vele seizoenen in de jeugdopleiding van Twente en had het altijd naar zijn zin. “Uiteindelijk heb ik alles wat ik doe bij Twente geleerd, ik heb veel aan de club te danken. Ik heb als jeugdspeler geweldige toernooien mogen spelen in onder meer Zweden en Qatar.”

Net als Van Leeuwen zijn veel van zijn Twente-jeugdvrienden inmiddels uitgewaaid. “We hadden een goede lichting met jongens als Casper Staring (NAC Breda, red.), Jayden Oosterwolde (Fenerbahçe, red.), Luca Everink (Go Ahead Eagles, red.), Mees Hilgers en Daan Rots. Eigenlijk heb ik met iedereen nog wel contact. Met Jayden iets minder, want die zit nu natuurlijk in Turkije, maar na al die jaren zal je altijd wel een warme band met elkaar houden.”

Zijn mooiste seizoen beleefde Van Leeuwen in Twente Onder 17, toen Sjors Ultee zijn trainer was. “Dat jaar speelde ik heel goed en tekende ik uiteindelijk ook mijn eerste contract. Ik denk dat ik toen ben gevormd tot de speler die ik nu ben. Ik ben Sjors daar heel dankbaar voor, hij had altijd veel vertrouwen in mij. Hij vindt dat ik altijd een aanvallende middenvelder moet blijven. Daar speel ik zelf ook het liefst.”

In het seizoen 2020/21 maakte Van Leeuwen voor het eerst volledig deel uit van de hoofdmacht van Twente. Onder trainer Ron Jans kregen veel jeugdspelers de kans. “Er was eigenlijk geen team toen wij daar aansloten, het moest echt nog worden opgebouwd. Als ik me het goed kan herinneren waren alleen Gijs Smal en Wout Brama er al. Met de jongens die ik nog spreek maken we onderling vaak grapjes dat wij de fundering van het huidige Twente zijn. Later kwamen er veel spelers met kwaliteit bij, Vaclav Cerny bijvoorbeeld. De eerste seizoenshelft was heel goed, maar vervolgens kregen we helaas te maken met een flinke terugval.”

Van Leeuwen scoorde zijn tweede Eredivisie-doelpunt voor Twente op 17 januari 2021, tijdens een uitduel met FC Groningen (2-2).

Van Leeuwen was net negentien jaar oud toen hij op 12 september 2020 debuteerde als profvoetballer bij Twente. Tijdens een thuisduel met Fortuna Sittard mocht hij in het laatste kwartier invallen. “Het was jammer dat de Grolsch Veste niet helemaal vol zat vanwege het coronavirus, maar het blijft een indrukwekkend stadion. Zeker wanneer je jeugdwedstrijden gewend bent. Ik was daardoor wel zenuwachtig, maar als je eenmaal bezig bent merk je dat niet meer.” Enkele weken later volgde zijn eerste doelpunt.

In een uitduel met ADO Den Haag kwam Van Leeuwen in blessuretijd als vervanger van Queensy Menig in de ploeg, om een minuut later als linksbuiten de verlossende 2-4 binnen te schieten. “Dat was een prachtig moment. Daarna ging het heel snel. Je leest je naam terug in de media en men begint over je te praten.” In relatief weinig minuten wist Van Leeuwen drie doelpunten te maken in de hoofdmacht van Twente. In die fase had hij gehoopt op meer vertrouwen vanuit de club. “Op een gegeven moment raakte Cerny geblesseerd en toen werd Luciano Narsingh gehuurd van Feyenoord. Dat vind ik wel jammer, aangezien ik van mening ben dat ik goed presteerde.”

“Misschien had ik toen op de trainer af moeten stappen, maar daarin ben ik niet brutaal genoeg. Wellicht moet ik dat nog leren”, aldus Van Leeuwen, die vorig seizoen zijn perspectief bij Twente volledig zag veranderen. “Ik vind dat ik daarin niet helemaal eerlijk behandeld ben door Twente. Eerst wilden ze met mij naar de basis toewerken, om me vervolgens in de laatste twee weken te vertellen dat ik op huurbasis kon vertrekken. Toen heb ik overhaast de verkeerde keuzes gemaakt. Dat blijft voor mij eeuwig zonde.”

Van Leeuwen liet zich in het seizoen 2021/22 verhuren aan Almere City. De rechtspoot kijkt niet graag terug op zijn periode in het Yanmar Stadion. “Als je puur kijkt naar de feiten was het gewoon een flopjaar. Tijdens een veelbelovend gesprek gaf Almere aan dat ik basisspeler zou worden, maar achteraf was het enkel handig om mij erbij te hebben als opvulling van de selectie. Er is veel fout gegaan waardoor ik nu eigenlijk weer helemaal opnieuw moet gaan bouwen aan mijn carrière. Ik denk dat men mij wel is vergeten. Nu is het aan mij om weer hard te werken en terug te komen. Ik geloof erin dat ik bij Oss de eerste stappen in dat proces kan maken."

Van Leeuwen speelde in totaal 21 wedstrijden (477 minuten) in de hoofdmacht van Twente, waarin hij goed was voor drie doelpunten.

Eind januari liet Van Leeuwen zijn contract ontbinden in de Grolsch Veste. Mede door blessures kwam hij tijdens de eerste seizoenshelft slechts een paar keer in actie met het beloftenelftal van Twente. De aanvallende middenvelder nam met pijn in het hart afscheid van zijn jeugdliefde, maar was opgelucht om een zware periode definitief af te sluiten. “Ik was altijd gehecht aan Twente, omdat het echt mijn club is en ik er lang heb gespeeld. Ik ontken dan ook niet dat ik veel aan de club te danken heb, maar ik vind het ergens wel jammer hoe alles is gelopen. Voor nu is die band wel even verwaterd.”

In het Frans Heesen Stadion ligt Van Leeuwen tot medio 2024 vast. De Heerdenaar spreekt over een bewuste stap naar Oss. “Ik had heel lang geen minuten gemaakt, dus niet elke club staat te springen om een speler die net terugkomt van een blessure. Ik heb gesprekken gehad met meerdere clubs uit de Keuken Kampioen Divisie, maar voelde hier het meeste vertrouwen. Oss is een wat kleinere club dan ik gewend was en dat is ook wel weer leuk. Tot dusver speel ik alles en krijg ik de kans op mijn favoriete positie. De overstap bevalt dus heel goed, dat is ook te zien aan mijn spel.”

Door zijn overstap naar Oss moest Van Leeuwen ook buiten het veld keuzes maken. De rechtspoot verliet zijn woning in Enschede en woont inmiddels weer thuis bij zijn ouders in Heerde. “Het is lastig om hier in de buurt snel iets te huren voor een redelijke prijs. Ik neem daar nu wat langer de tijd voor en vind het ook wel gezellig om weer bij mijn ouders te wonen. Er wordt weer lekker voor me gekookt, dus wat dat betreft heb ik niets te klagen. Ik moet alleen wel elke dag langer dan een uur rijden naar de club. Gelukkig heb ik met onder meer Rick Dekker een gezellig carpoolmaatje die de ritjes en files een stuk dragelijker maakt.”

In zijn eerste vijf wedstrijden onder trainer Klaas Wels startte Van Leeuwen iedere keer als basisspeler op ‘10’. Daardoor zit hij lekker in zijn vel. “Ik maak veel minuten en het team wint weer wedstrijden, dat is het belangrijkste. Ook de speelwijze bevalt me wel, we zoeken echt naar creatieve oplossingen.” Van Leeuwen scoorde tegen FC Eindhoven zijn eerste doelpunt als Ossenaar en werd vervolgens direct gekozen in het Elftal van de Week dat Voetbalzone samenstelt. “Het is altijd lekker om te scoren. Dat doelpunt had ik ook wel nodig, want het was al even geleden. Nu wil ik een bepalende speler worden voor de club. Het belangrijkste is dat ik weer plezier op het veld heb.”

Van Leeuwen na zijn eerste doelpunt voor TOP Oss, thuis tegen FC Eindhoven (2-0).

Oss staat momenteel op de vijftiende plek in de Keuken Kampioen Divisie. Van Leeuwen verwacht dat het elftal in het restant van het seizoen nog gaat klimmen. “Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat ik vind dat we omhoog moeten op de ranglijst, maar ik denk dat het ook echt mogelijk is. We hebben een hoop getalenteerde en onderschatte spelers in deze selectie. Afgelopen winter zijn naast mij Bradly van Hoeven en Kay Tejan bij de groep gekomen. Wij zijn alle drie spelers die het verschil kunnen maken. Ik verwacht dat die punten wel gaan komen.”

Van Leeuwen wil zichzelf niet opzadelen met te hoge verwachtingen. “In de jeugd bij Twente sprak ik altijd aantallen uit wat betreft doelpunten en assists, maar nu vind ik het vooral belangrijk dat ik het weer naar mijn zin heb. Als ik vrij in mijn hoofd ben komen die statistieken vanzelf wel. Bij mij draait het om het goede gevoel hebben. Ik denk dat ik dat hier in Oss wel gevonden heb.”

De middenvelder koos er zelf voor om een meerjarig contract te ondertekenen in Noord-Brabant. “In eerste instantie zou ik tot het einde van het seizoen tekenen, maar ik wilde net dat beetje extra zekerheid inbouwen”, aldus Van Leeuwen. “Uiteindelijk ging de club akkoord en inmiddels hebben ze al aangegeven dat ze blij zijn met die keuze. Het is nu aan mij om zo goed mogelijk te spelen en die stap omhoog kan dan altijd nog komen.”

Van Leeuwen hoopt ooit namelijk weer terug te keren in de Eredivisie, het toneel waarop hij zich al heeft laten zien met meerdere doelpunten. “Dat is wel een duidelijke doelstelling voor mij. Zeker omdat ik dat op jonge leeftijd al eens heb mogen meemaken. Ik weet dat ik het niveau aankan, dat heb ik toen bij Twente al laten zien.” Waar Van Leeuwen over vijf jaar staat? “Dan ben ik in ieder geval weer terug in de Eredivisie”, sluit hij af met een lach.

Paspoort

Naam: Thijs van Leeuwen

Leeftijd: 21

Positie: Aanvallende middenvelder

Lengte: 175 cm

Aantal wedstrijden: 27

Sterke punten: snelheid, passing, techniek