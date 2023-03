Slot verklapt alvast basisplek, maar moet ingrijpen bij belofte van speler zelf

Woensdag, 8 maart 2023 om 18:55 • Tom Rofekamp • Laatste update: 19:26

Sebastian Szymanski gaat starten tegen Shakhtar Donetsk, zo bevestigt Arne Slot daags voor het duel op de persconferentie. De van een blessure teruggekeerde Feyenoorder viel afgelopen zaterdag al in tegen FC Groningen (1-0 winst) en is nu volgens zijn trainer fit genoeg om te beginnen. Op negentig minuten hoeft Szymanski echter niet te rekenen, zegt Slot – ondanks dat Szymanski zelf aangeeft daar fit genoeg voor te zijn. "Ik heb niet de indruk dat hij precies weet wat er bedoeld wordt."

Szymanski keerde zaterdag terug in de selectie na circa een maand afwezigheid vanwege een knieblessure. De Pool speelde iets minder dan een halfuur en zegt donderdag desnoods de hele wedstrijd in actie te kunnen komen. Slot heeft daar echter zijn twijfels bij. "Ik heb niet de indruk dat Szymanski precies weet wat er bedoeld wordt", zegt hij, doelend op de Engelse vragen die de Pool kreeg "Hij zei vrijdag nog dat hij twintig minuten kan spelen. Daar heb ik dertig van gemaakt. Daarom keek ik hem ook zo raar aan."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Wel bevestigt Slot dat Szymanski gaat starten op de nummer 10-positie. De afgelopen maand werd die bekleed door Javairô Dilrosun, van wie het nog niet duidelijk is of hij elders in het elftal wordt geposteerd. "Wat Sebastian meer brengt dan Javairô is zijjn schot uit de tweede lijn en meer ervaring op die positie", licht Slot toe. "En ondanks dat Javairô ook heel veel werk verzet, vind ik Sebastian in het drukzetten nog beter. Hij is meer middenvelder dan Javairô, die meer een dribbelende speler is. Sebastian is een passende speler die ook meer diepte in zijn spel heeft dan Javairô, áls hij op 10 speelt."

Situatie Trauner

Ook Gernot Trauner kan mogelijk zijn rentree maken donderdag. Voor een basisplaats voor de Oostenrijker is het echter nog te vroeg, betoogt Slot. "Gernot heeft heel veel langer dan Sebastian niet gevoetbald. Ik denk dat hij nu twee weken aan het trainen is, maar het is een compleet ander verhaal dan Szymanski als het gaat om klaar zijn om een wedstrijd te spelen. Het is wel zo dat de snelste manier om Trauner wedstrijdfit te krijgen is om hem minuten te geven, maar we zitten in de fase van het seizoen dat het gaat om resultaat behalen", aldus de oefenmeester.