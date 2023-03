‘Totale ommekeer: Schreuder wordt toch niet de nieuwe trainer van Club Brugge’

Alfred Schreuder keert (voorlopig) niet terug als hoofdtrainer van Club Brugge. Dat meldt Het Nieuwsblad woensdagavond. De Barnevelder stond al niet te springen om het roer over te nemen bij zijn noodlijdende oude club en kan het nu ook niet eens worden over de contracteisen. Daarop heeft de oefenmeester besloten om, in ieder geval voorlopig, niet de opvolger van Scott Parker te worden.

Brugge ontsloeg Parker op woensdag, de dag nadat de club met liefst 5-1 onderuitging bij Benfica in de Champions League. De Engelsman werd verweten dat hij geen resultaten boekte met zijn elftal en dat hij tekortschoot in de interne communicatie. Vrijwel direct na de nederlaag in Lissabon meldde Het Nieuwsblad dat Schreuder op poleposition stond om de baan van Parker over te nemen. Woensdag werd echter bekend dat de onderhandelingen tussen Schreuder en Brugge moeizaam verliepen, doordat de vijftigjarige trainer aasde op een meerjarig contract, terwijl de club een verbintenis voor onbepaalde tijd wilde uitdelen Daarop liet Schreuder weten de uitdaging niet aan te willen gaan.

Schreuder werd ruim een maand ontslagen bij Ajax en stond niet te springen om nu in te stappen bij de Belgische topclub. Het Laatste Nieuws schrijft 'dat het logischer is dat Schreuder aankomende zomer aan zijn volgende uitdaging begint'. Desondanks gingen de twee partijen het gesprek aan, maar dat blijkt nu tevergeefs te zijn geweest. Schreuder was voor zijn periode bij Ajax al hoofstrainer bij Brugge en wist toen met de club landskampioen van België te worden. Ajax plukte hem daarop weg, maar het avontuur in Amsterdam werd geen succes.

Naast Schreuder kijkt Brugge ook intern naar een opvolger. Zo viel de naam van Nicky Hayen, trainer van Club NXT, het reserveteam van de club dat uitkomt op het tweede Belgische niveau. Rik De Mil en Björn De Neve - respectievelijk assistent en hoofd jeugdopleiding bij Club – zullen zondag tegen Standard Luik op de bank zitten als eindverantwoordelijken. Wat er na die wedstrijd gebeurt is vooralsnog onduidelijk, al zou het duo De Mil-De Neve het seizoen kunnen afmaken. Daardoor zou Brugge meer tijd hebben om een geschikte kandidaat te vinden en de focus kunnen verleggen naar het volgende seizoen. De Mil was in 2021 al drie wedstrijden eindverantwoordelijke. Hij nam toen het stokje over van toenmalig trainer Philippe Clement, die kampte met corona.