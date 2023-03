Scott Parker moet al na twaalf wedstrijden zijn koffers pakken bij Club Brugge

Woensdag, 8 maart 2023 om 17:13 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:38

Scott Parker is ontslagen bij Club Brugge, zo maken de Belgen bekend via de officiële kanalen. De 42-jarige trainer stond slechts twaalf wedstrijden aan het roer bij Club, dat nu doorschakelt naar een opvolger. De naam van Alfred Schreuder, die vorig jaar tussen januari en juni al aan het roer stond bij de Belgen, wordt veelvuldig genoemd. De onderhandelingen verlopen echter moeizaam met de ex-trainer van Ajax.

Het ontslag van Parker komt allesbehalve uit de lucht vallen. Er werden slechts twee van de twaalf wedstrijden gewonnen terwijl hij de eindverantwoordelijke was. Van de overige duels eindigden er zes in een gelijkspel en vier in een nederlaag. Dinsdagavond ging Club nog compleet af in Portugal op bezoek bij Benfica voor de terugwedstrijd in de achtste finale van de Champions League: 5-1. Parker werd tijdens zijn verblijf in België verweten dat hij geen resultaten boekte met zijn elftal en dat hij tekortschoot in de interne communicatie.

De achterstand op koploper KRC Genk bedraagt liefst 21 punten. Schreuder wordt in Belgische media veelvuldig genoemd als opvolger van Parker. Toch verlopen de onderhandelingen tussen de Nederlandse oefenmeester en Club naar verluidt moeizaam. De vijftigjarige trainer aast namelijk op een meerjarig contract, terwijl de Belgen gaan voor een verbintenis voor onbepaalde tijd.

Vorig jaar januari werd Schreuder aangesteld bij Club als vervanger van de naar AS Monaco vertrokken Philippe Clement. Schreuder was echter na zes maanden alweer weg, toen hij voor een dienstverband bij Ajax koos. Ditmaal moet het tot een langdurige samenwerking leiden. Het is de bedoeling dat Schreuder volgend seizoen ook de leiding heeft, zodat hij een complete voorbereiding kan draaien met de selectie en zijn technische staf. Dit was vorig jaar niet mogelijk.