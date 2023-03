Almere City haalt flink wat Premier League-ervaring naar Nederland

Woensdag, 8 maart 2023 om 17:43 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:46

Rajiv van La Parra mag zich per direct speler van Almere City noemen. De 31-jarige buitenspeler tekent een contract tot het einde van het seizoen met een optie op een extra jaar. Met het aantrekken van de transfervrije Van La Parra halen de Flevolanders de nodige routine in huis. De aanvaller heeft onder meer 38 Premier League-wedstrijden achter zijn naam staan.

Van La Parra begon zijn carrière in de jeugd bij Feyenoord, waarna hij in 2008 naar het Franse SM Caen trok. In 2011 keerde hij bij sc Heerenveen terug in Nederland. Na drie seizoenen in Friesland te hebben gevoetbald maakte de Rotterdammer in 2014 de overstap naar Wolverhampton Wanderers. Door die club werd hij verhuurd aan Brighton & Hove Albion, waarna hij definitief werd vastgelegd door Huddersfield Town. Voor die club kwam hij 38 keer in actie in de Premier League, waarbij hij driemaal wist te scoren. In 2019 trok hij naar Rode Ster Belgrado, waarna avonturen bij UD Logroñés, FC Würzburger Kickers en Apollon Smyrnis volgden. Sinds de zomer van 2022 was hij transfervrij.

Van La Parra is als vanzelfsprekend blij met zijn nieuwe werkgever. "Het begint allemaal bij ambitie en de drive om elke dag weer het beste uit jezelf te halen", laat hij weten via de officiële clubkanalen van de Almeerders. "Het verhaal van de club past daarom heel goed bij mijn verhaal. Ik zocht een club om weer aan voetballen toe te komen en de klik bij Almere City FC was er meteen. Als je ziet wat er hier allemaal gebeurt om als club elke dag beter te worden, dan kun je daar alleen maar ontzag voor hebben.”

Ook technisch manager Johan Hansma is in zijn nopjes met de aanstaande samenwerking. "Rajiv is een jaar lang op zoek geweest naar een club. Door de Brexit ging een terugkeer naar Engeland niet door. Hij wil graag zijn kwaliteiten laten zien en is blij met de kans die wij hem bieden. In proeftrainingen en in gesprekken met diverse mensen binnen de club heeft hij een positieve en goede indruk achtergelaten."