Erik ten Hag weigert ‘belichaming van schande’ stapje terug te laten doen

Woensdag, 8 maart 2023 om 16:17 • Tom Rofekamp • Laatste update: 16:33

Bruno Fernandes blijft vice-aanvoerder van Manchester United, zo heeft Erik ten Hag woensdag onderstreept. De 53-jarige oefenmeester beschouwt de Portugees als 'inspiratie voor het hele team', ondanks zijn beroerde optreden in de 7-0 oorwassing bij Liverpool. Na dat duel kwam de rol van Fernandes uitgebreid ter discussie te staan in de Engelse media. Oud-Mancunian Gary Neville noemde hem onder meer 'een belichaming van schande'.

Fernandes, die aanvoerder is bij afwezigheid van Harry Maguire, kon zijn ploeg zondag niet op sleeptouw nemen. Bij een 6-0 stand leek de spelmaker bovendien om een wissel te vragen, wat hem vermanende woorden van Neville opleverde. "Ik heb er genoeg van dat hij met zijn armen naar zijn teamgenoten zwaait, ik heb er genoeg van dat hij niet terugrent. Deze schande wordt belichaamd door niemand meer dan aanvoerder Bruno Fernandes, die zich bij momenten gênant gedroeg", sprak de voomalig aanvoerder van United bij Sky Sports. Achteraf bleek overigens dat Fernandes niet om een wissel vroeg, maar vroeg wat zijn positie was.

Het belette oud-spits Chris Sutton echter niet om zijn reserve-aanvoerderschap openlijk ter discussie te stellen bij de BBC. Als Ten Hag daar woensdag naar gevraagd wordt, neemt hij het op voor zijn pupil. "Fernandes speelt een hele belangrijke rol in dit team. Hij geeft energie en dat is waarom we staan waar we nu staan. Hij rent niet alleen veel, maar ook in de juiste richting en hij zet spelers op de juiste plekken neer", betoogt de Tukker op de persconferentie voor het duel met Real Betis van aanstaande donderdag.

"Hij is een inspiratie voor het hele team, maar niemand is perfect", besluit Ten Hag, voordat hij nogmaals herhaalt 'dat Bruno de captain is als Harry niet op het veld staat'. Maguire mag nog slechts sporadisch aan de aftrap beginnen bij United, waardoor Fernandes in de regel de aanvoerdersband draagt. Verwacht wordt dat die ook donderdag om de arm van de Portugees prijkt tegen Betis.