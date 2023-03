‘Je moet doorselecteren bij Oranje, met spelers als hen is het een beetje klaar’

Woensdag, 8 maart 2023 om 15:15 • Davey de Laat • Laatste update: 15:47

Oud-verdediger Bert Konterman vindt dat Ronald Koeman snel moet doorselecteren bij het Nederlands elftal. De voormalig Feyenoorder denkt dat het beter is als de bondscoach afscheid neemt van de ‘oude garde’ en met frisse jongens gaat toewerken richting het EK van 2024. “Als je wil verjongen bij Oranje, is nu de tijd”, zegt Konterman in gesprek met Voetbal International.

Konterman is van mening dat het tijd is om jonge spelers de kans te geven. “Ik weet dat Louis van Gaal al worstelde met de invulling van het middenveld. Niet voor niets ging Xavi Simons al mee naar het WK in Qatar. Ik heb toen een tijd in de scoutingsstaf gezeten en over middenvelders hebben we eindeloos gediscussieerd”, geeft Konterman aan.

In de eerste periode van Koeman bij Oranje vormden Georginio Wijnaldum en Marten de Roon vaak het middenveld met Frenkie de Jong. Konterman adviseert de 59-jarige bondscoach om daar vanaf te stappen. “Je moet een keer doorselecteren en met jongens zoals Wijnaldum en De Roon is het, met alle respect, toch een beetje klaar. Haal ze er dan af. Simons, Mats Wieffer, zij kunnen de toekomst zijn. Nou, probeer het dan. Ga ermee aan de slag.”

Konterman werkte in de Onder 19 van FC Twente samen met Wieffer, voor wie hij veel bewondering heeft. “Mats was echt de koning van het scannen, zag altijd de oplossing. Het liefste raakte hij de bal één keer en altijd vóóruit. Ik vond het een genot om te zien, maar gek genoeg werd hij niet op waarde geschat. Ik heb toen nog PEC Zwolle gebeld: ‘Neem hem!’ Maar ze keken verder en hielden het geld liever op zak. Oké, schiet mij dan maar lek, dacht ik.”