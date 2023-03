PSV en Galatasaray zijn eruit over de toekomst van Patrick van Aanholt

Woensdag, 8 maart 2023 om 14:08 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:43

PSV heeft een mondeling akkoord bereikt met Patrick van Aanholt en Galatasaray over een verlenging van de huurperiode van de 32-jarige verdediger, zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De negentienvoudig Oranje-international blijft nu ook komend seizoen onderdeel van de selectie van Ruud van Nistelrooij. In eerste instantie duurde de huurdeal tot het einde van dit seizoen.

Van Aanholt heeft het naar verluidt ontzettend naar zijn zin bij PSV. “Andersom bevalt de samenwerking ook PSV heel goed. Ex-jeugdspeler Van Aanholt geldt als een voorbeeld in de groep en is belangrijk voor de jonge spelers in het team, waaronder bijvoorbeeld Xavi Simons en Johan Bakayoko”, schrijft Elfrink. Hoe de nieuwe huurconstructie er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk. Wat wel zeker is, is dat Van Aanholt tot het einde van volgend seizoen bij PSV speelt.

De linksback heeft nog een contract tot medio 2024 bij Galatasaray: het einde van volgend seizoen dus. Daarna is Van Aanholt transfervrij. Marcel Brands gaf eerder al aan dat hij de verdediger langer wilde behouden dan de oorspronkelijke huurdeal, die tot het einde van dit seizoen liep. De Eindhovenaren haalden Van Aanholt ruim twee maanden geleden binnen als opvolger van de naar Eintracht Frankfurt vertrokken Philipp Max. De Duitser keert niet meer terug bij PSV, waardoor de ploeg van Van Nistelrooij op zoek moest naar een vervanger voor de lange termijn.

Nu Van Aanholt ook komend seizoen bij PSV blijft, is die positie dus inmiddels ingevuld. De verdediger maakte zijn debuut voor de huidige nummer vier van de Eredivisie in de uitwedstrijd tegen Feyenoord (2-2) begin februari en maakte daarna in elk duel minuten voor de Eindhovenaren. In de bekerwedstrijd tegen ADO Den Haag (3-1 winst) van vorige week was hij goed voor een assist.

Overige huurlingen

Over de toekomst van Fábio Silva en Thorgan Hazard wordt later een beslissing gemaakt, schrijft Elfrink. Eerstgenoemde maakt een prima indruk bij PSV, maar Wolverhampton Wanderers – de club van wie hij gehuurd is – ‘geldt in Eindhoven niet als de meest eenvoudige gesprekspartner’. Silva heeft het wel uitstekend naar zijn zin bij PSV. De Eindhovenaren hebben daarnaast geprobeerd om Jarrad Branthwaite definitief over te nemen van Everton, “maar die pogingen hebben nog niet geleid tot een doorbraak”, aldus Elfrink.