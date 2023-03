Schmidt wordt gevraagd naar zomerse hereniging met PSV’er: ‘We zullen zien’

Woensdag, 8 maart 2023 om 13:45 • Wessel Antes

Roger Schmidt is in aanloop naar het duel tussen Benfica en Club Brugge (5-1 winst) gevraagd naar een eventuele hereniging met PSV’er Érick Gutiérrez. Het Mexicaanse Marca Claro vroeg de Duitse oefenmeester naar zijn band met de middenvelder en of er plannen zijn om Gutiérrez naar Portugal te halen. Schmidt wilde echter niet al te veel speculeren over komende transferzomer. “We zullen zien wat de toekomst brengt.”

“Je weet het nooit in het voetbal, want je kunt niet over de toekomst praten”, aldus Schmidt desgevraagd over Gutiérrez. “Hij is een fantastische speler en een geweldig persoon. Ik genoot ervan om met hem te werken. Hij zit voor altijd in mijn hart. We zullen zien wat de toekomst brengt.” Schmidt werkte bij PSV ruim twee seizoenen samen met de Mexicaan. Samen wonnen ze de Johan Cruijff Schaal (2021) en de TOTO KNVB Beker (2022). Gutiérrez groeide in zijn tweede seizoen onder Schmidt uit tot een gewaardeerde kracht in Eindhoven.

Dat betekende voor Gutiérrez dé redding van zijn Nederlandse avontuur. De linkspoot speelt alweer sinds augustus 2018 in het Philips Stadion, toen hij voor zes miljoen euro werd overgenomen van het Mexicaanse Pachuca. In zijn eerste jaren bij PSV wist Gutiérrez echter, mede door blessures, nooit zijn stempel te drukken. Inmiddels staat de controleur op 131 wedstrijden (tien doelpunten en elf assists) voor PSV, maar de laatste weken moet hij genoegen nemen met een rol als wisselspeler.

Volgens Transfermarkt is Gutiérrez momenteel zeven miljoen euro waard. De 35-voudig international, die in november met Mexico deelnam aan het WK, tekende in augustus vorig jaar bij tot medio 2025. Een stap naar Benfica zou een mooie uitweg kunnen zijn voor Gutiérrez, die onder trainer Ruud van Nistelrooij net als onder Mark van Bommel (de hoofdcoach in de periode voor Schmidt) geen onbetwiste basisspeler is. Mogelijk is PSV daardoor ook bereid om mee te werken aan een zomers vertrek.