FC Groningen bewandelt ongebruikelijke weg tegen schorsing Isak Määttä

Woensdag, 8 maart 2023 om 13:16 • Davey de Laat • Laatste update: 13:17

FC Groningen is in beroep gegaan tegen de schorsing van Isak Määttä, meldt Voetbal International. Scheidsrechter Joey Kooij gaf bij het duel tussen Feyenoord en FC Groningen (1-0) twee gele kaarten aan Määttä en zijn tweede prent heeft tot woedende reacties bij Groningen geleid. De Noor kreeg wegens tijdrekken in de eerste helft al geel, waarna hij vlak na rust zijn tweede kaart ontving nadat hij de bal tegen de op de grond liggende Alireza Jahanbakhsh schoot.

Groningen heeft bij de KNVB schriftelijk protest aangetekend. Normaal gesproken is dat niet mogelijk bij twee gele kaarten, maar de Trots van het Noorden is van mening dat dit een andere situatie is. “We vinden dit een dusdanig merkwaardige beslissing dat we onze stem willen laten horen”, geeft algemeen directeur Wouter Gudde aan. “Door deze onjuiste beslissing dreigen we nu twee keer gedupeerd te worden. De eerste keer omdat we tegen Feyenoord het duel moesten uitspelen met tien man, de tweede keer omdat we Isak zoals het nu staat niet mogen opstellen tegen AZ. Dat is in onze ogen compleet onredelijk.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Na afloop wilde Kooij niet voor de camera's van ESPN verschijnen. Presentator Jan Joost van Gangelen liet in De Eretribune weten dat Kooij tot zijn beslissing kwam vanwege 'bewust onsportief gedrag'. “Maar in de regels omtrent onsportief gedrag staat niets over dat je de bal niet tegen een tegenstander aan mag schieten terwijl hij nog binnen de lijnen is en het spel niet onderbroken is door een fluitsignaal van de scheidsrechter.”

Ook Määttä zelf vindt dat hij geen rode kaart verdiende. “De eerste gele kaart, daar was ik het al niet mee eens", liet de verdediger weten tegenover RTV Noord. "Het was de eerste keer dat ik teruggefloten werd. De tweede kaart was helemaal bizar. De bal was nog in het veld. Het was een fifty-fifty duel met Alireza Jahanbakhsh, ik probeer de bal weg te schieten. Ik raakte hem in zijn maag, iets wat ik uiteraard niet expres deed.”