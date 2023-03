‘Met een andere trainer had Feyenoord hooguit vierde of vijfde gestaan’

Woensdag, 8 maart 2023 om 12:50 • Noel Korteweg • Laatste update: 12:59

Als Feyenoord een andere trainer had gehad dan Arne Slot, dan hadden de Rotterdammers nu hooguit vierde of vijfde gestaan in de Eredivisie. Dat zegt oud-middenvelder Karim El Ahmadi in gesprek met Feyenoord Magazine. De publiekslieveling van de koploper van de Eredivisie is lovend over de trainer. “Slot is tactisch zó sterk, heeft altijd een plan B paraat en maakt voetballers aantoonbaar beter”, aldus El Ahmadi.

Feyenoord is bezig aan een uitstekend seizoen. De Rotterdammers namen in de zomer afscheid van zeven basisspelers en haalden daar vijftien nieuwe namen voor terug. Waar eerst voorzichtig werd gevreesd voor een tussenjaar, is de ploeg van Slot in maart de koploper van de Eredivisie, halvefinalist in de beker en staat het in de achtste finales van de Europa League. Nooit eerder kwam het voor dat Feyenoord in maart nog op drie fronten actief was.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

El Ahmadi, die een aanbieding van de Rotterdammers heeft afgeslagen om in de jeugdopleiding aan de slag te gaan, vindt dat de huidige prestaties van Feyenoord voor een groot deel aan Slot te danken zijn. “Ik durf met duizend procent zekerheid te zeggen dat de goede prestaties van Feyenoord voor een groot deel op het conto van Slot geschreven moeten worden. Met een andere trainer zou de club nu hooguit vierde of vijfde hebben gestaan. Die overtuiging heb ik. Slot is tactisch zó sterk, heeft altijd een plan B paraat en maakt voetballers aantoonbaar beter.”

De 53-voudig Marokkaans international noemt Mats Wieffer en Orkun Kökçü als voorbeelden. “Kökçü laat nu zoveel meer zien dan een tijd terug. Kijk naar Wieffer die ongelooflijk slim is. Slot maakt het verschil bij Feyenoord. Vorig seizoen heeft hij voor mijn gevoel al ‘een prijs’ gepakt met het behalen van de Conference League-finale. Een tastbare prijs zou natuurlijk de ultieme beloning zijn voor zijn werk. Alleen al vanwege Slot hoop ik dat Feyenoord dit seizoen kampioen wordt.”

Het Legioen speelt een belangrijke rol in het succes van Feyenoord, zegt El Ahmadi. “Gek is dat eigenlijk. Het is net alsof ik nu pas écht besef voor wat voor fantastisch publiek ik heb mogen spelen. Ik realiseerde het me afgelopen november voor het eerst tijdens Feyenoord – Lazio. Hoe groot Lazio ook is, je voelde gewoon dat wij gingen winnen. Puur een gevolg van de atmosfeer in De Kuip. Zeker op dat soort avonden is die onovertroffen in Nederland, Europa en misschien wel de hele wereld.”