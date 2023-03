Veldbestormer Dylano K. krijgt celstraf voor actie tijdens PSV - Sevilla

Woensdag, 8 maart 2023 om 11:39 • Noel Korteweg • Laatste update: 11:51

Dylano K., de twintigjarige man uit Roermond die in de terugwedstrijd tussen PSV en Sevilla (2-0) doelman Marko Dmitrovic van achteren aanviel, is woensdag veroordeeld tot drie maanden cel, waarvan een maand voorwaardelijk. Ook werd hem een gebiedsverbod van twee jaar opgelegd voor de omgeving rondom het PSV-stadion.

De officier van justitie had dezelfde straf geëist. “U gaat met een dronken kop, fors onder invloed, het veld op”, begon de politierechter tegen K. “Het is volstrekt respectloos tegenover de speler, de voetbalclub en de echte supporters van PSV. U noemt zich voetbalfan, maar dit heeft helemaal niets met voetbal te maken.” De politierechter noemde het ‘fors in het nadeel’ dat K. eerder al is veroordeeld voor voetbalgerelateerd geweld.

In 2021 en 2022 kreeg K. al twee keer een taakstraf voor overtredingen rondom voetbalwedstrijden. K. wilde de rechter niet vertellen hoe hij het stadion van PSV wist te betreden tegen Sevilla. K. kan zich weinig herinneren van de desbetreffende avond. “Ik ben het veld opgegaan. Het is allemaal supersnel gegaan. Voordat ik het wist lag ik op de grond en werd ik meegenomen door de beveiligers.” K. had bij zijn arrestatie een alcoholpromillage van ruim 1,6: bij een alcoholpromillage van meer dan 0,5 mag je niet meer autorijden. Voor beginnende bestuurders is dat 0,2.

“Ik denk dat ik het een beetje stoer vond. Wat het totaal niet is. Ik weet niet wat me bezielde. Ik heb superveel spijt.” K. kan zich de vuistslag op Dmitrovic niet meer herinneren. K. is ontslagen op zijn werk en uit de supportersgroep van PSV gezet. Dmitrovic ontving na het duel in Eindhoven een pakket bloemen en een kaart van de Supportersvereniging PSV met daarbij excuses. De doelman van Sevilla aanvaarde die en bedankte de supporters van PSV met mooie woorden. "Eén persoon kan een club die zo belangrijk en gerespecteerd is als PSV en een stad (Eindhoven, red.) die voor altijd speciaal zal zijn voor Sevilla-supporters niet schaden.” De goalie sloot af met een dankwoord in het Nederlands. “Ontzettend bedankt!”