Trainer van Angers stapt op na rel over zeer vrouwonvriendelijke uitspraak

Woensdag, 8 maart 2023 om 11:04

Abdel Bouhazama, de inmiddels ex-trainer van Angers, is dinsdagmiddag opgestapt wegens de tegenvallende sportieve resultaten en een zeer merkwaardige opmerking over het aanranden van vrouwen. De 54-jarige Fransman stond sinds eind november aan het roer bij de hekkensluiter van de Ligue 1 als opvolger van de ontslagen Gérald Baticle.

Bouhazama liet de 28-jarige verdediger Ilyes Chetti afgelopen zondag een helft meespelen in het verloren duel met Montpellier (5-0). De linksback wordt echter verdacht van aanranding en moet zich daarvoor in april in de rechtbank gaan verantwoorden. Na afloop zou Bouhazama de beslissing om Chetti te laten meespelen hebben verdedigd in de kleedkamer tegenover de rest van de selectie. “Het valt wel mee. We hebben allemaal wel eens een meisje aangeraakt.”

Die uitspraak kwam al snel bij de Franse kranten terecht en dat leverde een storm aan kritiek op. Bouhazama zou de uitspraak eerst nog ontkend hebben, maar uiteindelijk gaf hij zijn fout toe. “Ik zei ook dat het niet goed is wat Chetti heeft gedaan. Maar ik zei ook dat we allemaal fouten hebben gemaakt en domme dingen hebben gedaan. Ik keur zijn gedrag zeker niet goed. Ik ben een vader van twee dochters”, citeerde L’Equipe de trainer.

Dinsdagmiddag besloot Bouhazama op te stappen. “Voor de volledigheid willen we vermelden dat Bouhazama al langer overwoog om op te stappen”, schrijft Angers in een statement. “Daar dacht hij eind februari al over na, als gevolg van de sportieve tegenvallers. Daarna ontstond er controverse over opmerkingen die hij had gemaakt in de wedstrijdbespreking, uit hun verband werden gehaald en werden gelekt naar de pers.” Angers veroordeelt de uitspraken van de ex-trainer. “De club accepteert geen enkele vorm van discriminatie en veroordeelt seksisme en misogynie. Bouhazama heeft zich verontschuldigd richting zijn collega’s, in het bijzonder richting vrouwen, en besloot zijn conclusies te trekken.”