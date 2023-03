Vader Giménez verschijnt in Mexicaanse media na geruchten rondom zoon

Woensdag, 8 maart 2023 om 10:45 • Wessel Antes • Laatste update: 11:18

Christian Giménez, de vader van Feyenoord-spits Santiago, wil dat zijn zoon nog enige tijd in Rotterdam blijft spelen. Volgens de Mexicaanse tak van Marca is Sevilla een van de clubs met concrete interesse in de 21-jarige aanvalsleider. Giménez senior is echter van mening dat zijn zoon de koploper van Nederland nog niet moet verlaten. “We willen dat hij bij Feyenoord blijft."

Giménez kwam afgelopen zomer over van het Mexicaanse CD Cruz Azul. Algemeen directeur Dennis te Kloese bevestigde maandag tegenover NRC dat Feyenoord in eerste instantie slechts vijftig procent van de transferrechten van Giménez heeft overgenomen. Een precieze transfersom wilde de bestuurder daarbij niet laten vallen, al ligt het bedrag lager dan de eerder genoemde vier miljoen euro. Inmiddels hebben de Rotterdammers, vanwege contractuele afspraken, meer dan zestig procent van de transferrechten van Giménez in handen.

Volgens Transfermarkt is Giménez, die nog tot medio 2026 vastligt in De Kuip, inmiddels zes miljoen euro waard. Dinsdag werd bekend dat Sevilla, aan wie de negenvoudig international van Mexico (twee doelpunten) afgelopen winter al gelinkt werd, inmiddels echt overtuigd is van de kwaliteiten van Giménez. Zijn vader lijkt het voor een nieuwe transfer nog te vroeg te vinden. “We willen dat hij bij Feyenoord blijft, we zijn blij met de club. Het is een hele grote club!”

Giménez senior, die in het verleden zelf vijf interlands voor Mexico speelde en onder meer voor Boca Juniors uitkwam, merkt dat zijn zoon helemaal op zijn plek is in Nederland. “Santiago voelt de steun en de trainer houdt van hem. Hij moet nog groeien, dat weten we. We hebben geen haast om grote sprongen te maken. Het is belangrijk om niet te gaan zweven.” Giménez is dan ook bezig aan een uitstekend debuutseizoen in Rotterdam-Zuid. De linkspoot was in zijn eerste 31 wedstrijden voor Feyenoord goed voor twaalf doelpunten en twee assists. Daar had Giménez echter maar 1.404 speelminuten voor nodig.