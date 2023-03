‘Hazard neemt na vroeg afscheid bij België weer opvallend besluit over toekomst’

Woensdag, 8 maart 2023 om 10:06 • Wessel Antes

Eden Hazard is van plan om zijn verbintenis bij Real Madrid, die loopt tot medio 2024, ‘gewoon’ uit te dienen. Dat meldt The Athletic woensdagochtend. De 32-jarige Belg, die onlangs al vroeg afscheid nam als international, lijkt zich niet druk te maken over zijn gebrek aan speeltijd. Hazard kwam dit seizoen nauwelijks in actie voor de Koninklijke, maar lijkt zijn Real-salaris niet op te willen geven. Naar verluidt ontvangt de buitenspeler op jaarbasis zo’n twintig miljoen euro in Madrid.

Hazard is onder trainer Carlo Ancelotti een overbodige kracht in het Santiago Bernabéu. De 126-voudig international van de Rode Duivels kwam dit seizoen pas 296 minuten in actie, verdeeld over zeven optredens. Zijn laatste doelpunt en assist dateren van 6 september vorig jaar, tijdens de 0-3 uitzege van Real op Celtic in de Champions League. Verder was Hazard dit seizoen niet betrokken bij doelpunten van de Spaanse grootmacht.

Hazard speelde op 3 januari van dit jaar zijn laatste wedstrijd voor Real, tijdens de 0-1 bekerzege op vierdedivisionist Cacereno. Inmiddels is dat dus ruim twee maanden geleden. Desalniettemin voelt de Belg geen haast voor een eventuele uittocht bij Real. Afgelopen zomer werd Hazard nog gelinkt aan Turkse clubs als Fenerbahçe en Galatasaray. Hazard, die in juli 2019 voor 115 miljoen euro werd overgenomen van Chelsea, weet echter dat hij nergens het jaarsalaris gaat verdienen dat hij momenteel ontvangt in Madrid.

Daardoor dreigt de carrière van Hazard als een nachtkaars uit te gaan. Sinds zijn miljoenentransfer naar Real kwam de rechtspoot slechts 73 keer in actie voor de club. Hazard maakte zeven doelpunten en gaf elf assists in het maagdelijk wit. Toch wist hij in Spanje zijn jongensdroom te verwezenlijken: vorig seizoen won de Belg met Real de Champions League. Bij de nationale ploeg van België zwaaide Hazard na het teleurstellend verlopen WK in Qatar af. Volgens criticasters was het besluit van de destijds 31-jarige aanvaller ‘ambitieloos’.