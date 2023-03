Voetbalpraat ziet vergeten Oranje-kandidaat: ‘Verdient hij het niet meer?’

Woensdag, 8 maart 2023 om 09:05 • Wessel Antes • Laatste update: 09:10

Kees Kwakman had het niet onlogisch gevonden als Bjorn Meijer bij de voorlopige selectie van het Nederlands elftal had gezeten. De negentienjarige Groninger maakte dinsdagavond een schitterend doelpunt voor Club Brugge op bezoek bij Benfica (5-1 nederlaag) en is bezig aan een sterk seizoen in België. Dat wekt in Voetbalpraat de vraag op waarom Meijer ‘slechts’ bij Jong Oranje zit tijdens de komende interlandperiode.

Waar Noa Lang in de rust bij een 2-0 achterstand gewisseld werd, mocht Meijer blijven staan voor de volle negentig minuten. Presentator Sinclair Bischop somt de feiten op. “Hij staat er gewoon wel weer in, scoort ook een doelpunt, maar is niet opgeroepen bij die 37 spelers. Hij heeft een vaste basisplaats en speelt in de Champions League. Zijn jullie verbaasd dat hij er niet bij zit?” Kwakman vindt het lastig om een hard oordeel te vellen over Meijer. “Wij hebben altijd het gevoel dat spelers uit de Eredivisie toch wel groot gemaakt worden in vergelijking met spelers in het buitenland.”

Zooo Bjorn Meijer ??

Een mooie treffer voor in de boeken, maar eentje die helaas niet meer veel helpt ??#ZiggoSport #UCL #SLBBRU pic.twitter.com/eECKf9jHx8 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 7, 2023

Kwakman vindt het daardoor oneerlijk om Meijer te vergelijken met een speler als Quilindschy Hartman. “Voor ons is het natuurlijk ook moeilijk, omdat we Hartman iedere week zien spelen in de Eredivisie. Meijer zien we niet, alleen in de Champions League af en toe. Het blijft voor ons toch lastig om te zeggen dat hij er eigenlijk bij hoort te zitten.” Toch zou Kwakman een oproep voor Meijer niet vreemd vinden. “Meijer is een heel seizoen basisspeler, in de Champions League ook. Dan zou je eigenlijk zeggen: ‘Verdient hij het niet meer?’ Ik weet het niet, maar je mag toch aannemen dat ze iedereen scouten ook.”

Meijer maakte afgelopen winter voor maar liefst zes miljoen euro de overstap van FC Groningen naar Club. Bij de Trots van het Noorden had de linkspoot pas 27 wedstrijden in de hoofdmacht gespeeld, maar Meijer past zich in België moeiteloos aan. De vleugelverdediger speelde al 36 wedstrijden voor Club, waarin hij goed was voor drie doelpunten en vijf assists. Meijer, die in Brugge vastligt tot medio 2026, meldt zich komende interlandperiode bij Jong Oranje. In het Spaanse Pinatar zullen de Nederlandse jeugdinternationals het opnemen tegen de leeftijdsgenoten van Noorwegen en Tsjechië.