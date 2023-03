Makkelie zelfs in Engeland door de mangel: ‘Overduidelijk zelf niet gevoetbald’

Woensdag, 8 maart 2023 om 07:42 • Wessel Antes

Danny Makkelie heeft zich dinsdagavond tijdens de 2-0 zege van Chelsea op Borussia Dortmund een slechte dienst bewezen. De Nederlandse scheidsrechter is zelfs hét onderwerp van gesprek in nota bene de Engelse media. Makkelie kende op Stamford Bridge een penalty toe aan the Blues, die hij ook nog liet overnemen nadat Kai Havertz zijn eerste poging miste. Rio Ferdinand velt na afloop een keihard oordeel over de arbiter. “Hij heeft overduidelijk zelf niet gevoetbald.”

Nadat Emre Can al woedend voor de camera’s van Prime Video was verschenen, de middenvelder noemde Makkelie onder meer ‘arrogant’, had ook Jude Bellingham bij het Engelse BT Sport moeite om zich in te houden. “Ik wil niet in de problemen komen, ik heb ze al te veel betaald. Ik denk dat het op zich al teleurstellend was dat we die penalty tegen kregen. Dat ze hem dan ook nog mogen overnemen, is een grap.” De negentienjarige rechtspoot kreeg in 2021 een boete van 40.000 euro vanwege kritiek op scheidsrechter Felix Zwayer.

De penalty regels ??

Danny Makkelie zat dus bij het rechte eind ??#ZiggoSport #UCL #CHEBVB pic.twitter.com/epgDWi5vWc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 7, 2023

Youri Mulder stelde na afloop van de wedstrijd bij Ziggo Sport dat Makkelie het bij het rechte eind had. “Je ziet dat er verdedigers te vroeg inlopen. Dan maakt het niet uit dat er aanvallers te vroeg inlopen. Omdat er ook aanvallers te vroeg inlopen kun je zeggen: ze doen het allebei, dus dan hoeft hij niet overgenomen te worden. Nee: de regels zeggen dat als er verdedigers inlopen, ongeacht of de aanvallers dat ook doen, de penalty opnieuw genomen moet worden. Als het geen doelpunt is.” Ron Vlaar, die ook in de studio aanwezig was als analist, was het met Mulder eens. Hij noemde het beklag van Can zelfs een zwaktebod.

In Engeland zijn ze het daar niet mee eens. Ferdinand, analist van BT Sport, snapt de woede bij Bellingham. Hij vindt de regel maar onzin. “Als dat de regel is, zou ik tegen mijn spelers zeggen: ‘We lopen de tweede keer ook te vroeg in’. Die regel slaat gewoon nergens op. Het is een slechte regel.” Ferdinand vond overigens dat Chelsea überhaupt geen penalty hoorde te krijgen en is absoluut geen fan van Makkelie. “Hij heeft overduidelijk zelf niet gevoetbald. Het gebeurt van zo dichtbij, dat je je handen daar niet meer weg kan halen. We snappen dat het de regel is, maar dit slaat gewoon nergens op. Deze regel is volledig in het voordeel van de aanvallende ploeg.”