Quilindschy Hartman noemt ideale bestemming: ‘Past het best bij mijn speelstijl’

Woensdag, 8 maart 2023 om 07:11 • Wessel Antes • Laatste update: 07:20

Quilindschy Hartman hoopt ooit in de Premier League te spelen. Dat zegt de 21-jarige Feyenoorder te gast Bij Andy in de Auto. De linksback denkt dat hij met zijn speelstijl het best past bij de Engelse topcompetitie. Hartman werd afgelopen vrijdag voor het eerst bij de voorselectie van het Nederlands elftal gehaald en beseft dat het allemaal snel gaat. “Ik heb pas zestien wedstrijden voor Feyenoord gespeeld.”

Bij Feyenoord ligt Hartman nog vast tot medio 2025. Begin dit jaar verlengde de linkspoot zijn contract met twee seizoenen. Van der Meijde vraagt zich af waarom de Rotterdammers hem maar zo kort hebben vastgelegd. “Het was sowieso de bedoeling dat ik tot 2025 zou tekenen. Ik vind het niet erg, het is een mooie tijd toch? Hierna nog twee jaar en we kunnen na volgend jaar altijd nog kijken hoe en wat.” Gevraagd naar zijn verdere ambities reageert Hartman kraakhelder. “In een ideale wereld zou ik in de Premier League willen spelen. Dat is toch wel dé competitie. Ik denk ook wel dat mijn speelstijl daar het best past, dus ik denk daar man.”

Het gaat razendsnel met de carrière van Hartman, zo weet ook de vleugelverdediger zelf. “Dat is hoe het is, in het voetbal gaat het snel. Iedereen vergeet bijna dat ik pas zestien wedstrijden heb gespeeld.” Inmiddels, enkele weken na de opname, zijn dat twintig duels, waarin Hartman goed was voor één treffer en twee assists. “Je moest eens weten. Een jaar geleden, hoe ik er toen bij zat… Twee jaar terug had ik een kruisbandblessure en toen dacht ik echt: dit gaat hem niet worden. Ik had net een contract getekend die zou aflopen op het moment dat ik fit zou worden. Ze zeiden echt dat ze moesten kijken hoe ik terugkwam om mijn toekomst bij Feyenoord te bepalen.”

Dat Hartman populair is onder de fans van Feyenoord, merkte hij onlangs tijdens een avondje stappen. “Ik ben heel lang niet uit geweest tot een paar weken geleden. Toen ging ik voor het eerst weer uit in Rotterdam. Dat was niet te doen man, gewoon echt niet leuk. Iedereen wil op de foto, maar dat heb je natuurlijk liever niet in een club. Toen heb ik gelijk gezegd dat ik het niet meer ga doen. Voor mij is het nog redelijk rustig, in principe begint alles nu pas. Maar ik heb natuurlijk best wel een herkenbaar uiterlijk.”