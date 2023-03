Can woedend op ‘arrogante’ Makkelie: ‘Misschien had hij angst voor de fans’

Woensdag, 8 maart 2023 om 00:10 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:39

Emre Can is woedend op Danny Makkelie. Volgens de middenvelder van Borussia Dortmund stelde de arbiter zich 'arrogant' op en is de Nederlander verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Duitsers in de Champions League. Na de 1-0 overwinning op Chelsea in de heenwedstrijd vond Dortmund in Londen zijn Waterloo na de 2-0 nederlaag op dinsdag. De tweede en beslissende treffer werd gemaakt door Kai Havertz, nadat hij zijn gemiste strafschop mocht overnemen van Makkelie. "Het kan me geen reet schelen wie er te vroeg kwam inlopen."

Vlak na rust kreeg Chelsea bij een 1-0 voorsprong een strafschop toegewezen gekregen. Een voorzet van Ben Chilwell kwam tegen de arm van Marius Wolf, waarna Makkelie door VAR Pol van Boekel naar de zijkant werd geroepen en besloot een penalty te geven. Die werd genomen door Havertz, maar de Duitser raakte de paal. Dat leidde tot vreugde en opluchting bij Dortmund, maar de penalty moest worden overgenomen omdat spelers van beide ploegen te vroeg waren ingelopen. Het tweede buitenkansje werd wel benut door Havertz: 2-0. Het bleek het beslissende doelpunt van het tweeluik in de achtste finale te zijn.

?????????????? ?????????? ?? Kai Havertz schiet hem in eerste instantie niet binnen, maar dan.. Chelsea op 2-0 ??#ZiggoSport #UCL #CHEBVB pic.twitter.com/Wc23VL2rOg — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 7, 2023

Can was direct na afloop van de wedstijd woedend. "Het is de schuld van de scheidsrechter!", doelde hij voor de camera van Prime Video op de uitschakeling van Dortmund. "Ik begrijp het gewoon niet. Het kan me geen reet schelen wie er te vroeg kwam inlopen. Het was een schijtgoal. Hij raakt de paal, klaar. We spelen op Stamford Bridge, misschien had hij angst voor de fans." Volgens Can stelde Makkelie zich bovendien de hele wedstrijd 'arrogant' op. "Zelfs tijdens de rust zei hij dat we elkaar later wel zouden spreken... Daar begint het. We hebben vandaag nog steeds een behoorlijke wedstrijd gespeeld. Ik ben er trots op deel uit te maken van dit team. We hoeven ons niet te schamen, we hebben ons niet belachelijk gemaakt. We hebben onverdiend verloren, uiteindelijk ook door de scheidsrechter."

De penalty regels ?? Danny Makkelie zat dus bij het rechte eind ??#ZiggoSport #UCL #CHEBVB pic.twitter.com/epgDWi5vWc — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 7, 2023

Op beelden wordt duidelijk dat spelers van zowel Chelsea als Dortmund te vroeg inlopen. Volgens analist Youri Mulder had Makkelie het bij het rechte eind. "Je ziet dat er verdedigers te vroeg inlopen", stelde hij bij Ziggo Sport. "Dan maakt het niet uit dat er aanvallers te vroeg inlopen. Omdat er ook aanvallers te vroeg inlopen kun je zeggen: ze doen het allebei, dus dan hoeft 'ie niet overgenomen te worden. Nee: de regels zeggen dat als er verdedigers inlopen, ongeacht of de aanvallers dat ook doen, de penalty opnieuw genomen moet worden. Als het geen doelpunt is." Ook Ron Vlaar, die de wedstrijd analyseerde namens RTL 7, was het niet eens met Can. "Ik vind het echt een zwaktebod."