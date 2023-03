Chelsea dankt VAR en Makkelie en is kwartfinalist in de Champions League

Dinsdag, 7 maart 2023 om 23:06 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:11

Chelsea heeft dinsdagavond de kwartfinale van de Champions League bereikt. De ploeg van manager Graham Potter won in eigen huis met 2-0 van Borussia Dortmund, waarmee de 1-0 nederlaag van drie weken geleden werd weggepoetst. De doelpunten kwamen op naam van Raheem Sterling en Kai Havertz. Rondom die tweede treffer eiste scheidsrechter Danny Makkelie een hoofdrol op, doordat hij de in eerste instantie gemiste penalty van Havertz opnieuw liet nemen. Het duel begon tien minuten later dan gepland vanwege verkeersprobleem rond Stamford Bridge.

Aan de kant van Chelsea stonden er vier andere spelers aan de aftrap dan tijdens de heenwedstrijd. Thiago Silva ontbrak wegens een blessure, terwijl Ruben Loftus-Cheek, Mykhailo Mudryk en Hakim Ziyech genoegen moesten nemen met een plaats op de bank. Daardoor was er wel een basisplaats voor Wesley Fofana, Marc Cucurella, Mateo Kovacic en Sterling. Dortmund moest het stellen zonder de geblesseerde Gregor Kobel, waardoor Alexander Meyer onder de lat stond. Ook Karim Adeyemi, die drie weken geleden in Dortmund nog voor de enige treffer tekende, ontbrak vanwege een blessure. Marco Reus startte daarom als linksbuiten, terwijl Donyell Malen op de bank begon.

???????????? ???????????????? ?? Chelsea is ook van de hatelijke nul af in het tweeluik, 1-0 ?? Een knappe goal van de Engelsman ??#ZiggoSport #UCL #CHEBVB pic.twitter.com/OSuiw9GGYa — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 7, 2023

Chelsea zette vol druk in de openingsfase, in de wetenschap dat het een achterstand moest wegpoetsen, en kreeg behoorlijk wat kansen. Zo raakte Havertz na een klein half uur de binnenkant van de paal, ging een volley van Kovacic net naast en werd een prachtige treffer van Havertz afgekeurd omdat Sterling eerder buitenspel had gestaan. Dortmund was het gevaarlijkst via een vrije trap van Reus, die fraai werd gekeerd door Kepa Arrizabalaga. Ondanks de kansen voor met name Chelsea leken beide ploegen met de brilstand op het bord te gaan rusten, maar Sterling bepaalde anders. Na een goede voorzet van Ben Chilwell miste de Britse vleugelspeler de bal in eerste instantie. Hij kreeg echter een herkansing, en schoot hard binnen: 1-0.

?????????????? ?????????? ?? Kai Havertz schiet hem in eerste instantie niet binnen, maar dan.. Chelsea op 2-0 ??#ZiggoSport #UCL #CHEBVB pic.twitter.com/Wc23VL2rOg — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 7, 2023

Vlak na rust kreeg Chelsea de uitgelezen mogelijkheid om de score te verdubbelen. Een voorzet van Chilwell kwam tegen de arm van Marius Wolf, waarna Makkelie door VAR Pol van Boekel naar de zijkant werd geroepen en besloot een penalty te geven. Die werd genomen door Havertz, maar de Duitser raakte de paal. Dat leidde tot vreugde en opluchting bij Dortmund, maar de penalty moest worden overgenomen omdat spelers te vroeg waren ingelopen. Het tweede buitenkansje werd wel benut door Havertz: 2-0.

Dat doelpunt zorgde ervoor dat Chelsea virtueel door was. Dortmund ging dus vol op jacht naar de aansluitingstreffer, in de hoop in ieder geval een verlenging af te dwingen. De kansen daarop kregen die Borussen ook volop. Zo schoot Jude Bellingham in kansrijke positie net naast, keerde Kepa een uithaal van Wolf en schoot Niklas Süle voorlangs. Aan de andere kant van het veld leek Chelsea de wedstrijd een kwartier voor tijd definitief te beslissen, maar door buitenspel van opnieuw Sterling werd het doelpunt van Conor Gallagher afgekeurd. Dortmund wist echter ook niet meer te scoren, waardoor het de eerste nederlaag sinds november leed en uitgeschakeld is in Europa.