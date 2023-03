Benfica plaatst zich voor kwartfinale na galavoorstelling; prachtige goal Meijer

Dinsdag, 7 maart 2023 om 22:49 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:17

Benfica heeft zich op zeer overtuigende wijze geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. Nadat het heenduel met Club Brugge al met 0-2 werd gewonnen, bleken de Portugezen ook in eigen huis te sterk: 5-1. De doelpunten van de gastheren kwamen op naam van Rafa Silva, Gonçalo Ramos (tweemaal), João Mario en David Neres. Bij Brugge viel Noa Lang vooral op met een harde tackle in de eerste helft, terwijl Bjorn Meijer een van de lichtpuntjes was bij de Belgen. In de slotminuten redde hij de eer van de bezoekers met een prachtig schot in de kruising.

Benfica-trainer Roger Schmidt had een basisplaats in huis voor onder meer Fredrik Aursnes. De voormalig Feyenoorder stond in de 4-2-3-1-formatie van de Portugezen links op het middenveld. Rafa Silva, João Mario en Ramos waren de meest aanvallende pionnen van Benfica. Neres moest het doen met een invalbeurt. Bij Brugge kregen Meijer en Lang een basisplaats toebedeeld van trainer Scott Parker, die opteerde voor een 3-5-2-opstelling. Naast Lang stond Roman Yaremchuk in de spits. De Oekraïner kwam 48 keer uit voor Benfica.

De eerste ligt erin voor ?????????????? ?? Een fijne assist van Gonçalo Ramos, Rafa Silva maakt hem af ??#ZiggoSport #UCL #SLBBRU pic.twitter.com/QAwjlJR9le — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 7, 2023

Benfica dacht al in de tweede minuut op voorsprong te komen via een fraaie hakbal van João Mario. In aanloop naar de treffer bleek Ramos echter buitenspel te hebben gestaan: doelpunt afgekeurd. Vrijwel direct daarna kreeg Brugge zijn grootste kans van de wedstrijd. Een voorzet van Casper Nielsen belandde op het hoofd van de ongedekte Hans Vanaken, die niet genoeg kracht en richting achter zijn inzet kreeg. Achter de Belg stond Yaremchuk bovendien in betere positie. Laatstgenoemde moest teleurgesteld toezien hoe Benfica het balbezit overnam.

???????? Gonçalo Ramos ?? De verdediging van Club Brugge wordt hier even flink te kijk gezet ?? 2-0 voor Benfica ??#ZiggoSport #UCL #SLBBRU pic.twitter.com/BnDVikonrm — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 7, 2023

Meijer en Lang eisten rond de twintigste minuut een hoofdrol op. Eerstgenoemde was de held door een inzet van João Mario voor de doellijn weg te werken, terwijl Lang een seconde of tien later geel kreeg voor een harde charge op Nicolás Otamendi. Tien minuten voor rust was het raak voor Benfica. Een knappe voorzet van Ramos kwam terecht bij Silva, die met buitenkant rechts subtiel afrondde: 1-0. Vlak voor de onderbreking maakte Ramos er zelf 2-0 van. De spits ontdeed zich fraai van drie verdedigers en schoot in de korte hoek raak.

Na rust zorgde Meijer voor het eerste gevaar. De linksback had een afgemeten voorzet in huis op Yaremchuk, die meer had moeten doen met de geboden kopkans. Niet veel later was het aan de andere kant wel raak. Alejandro Grimaldo gaf voor op Ramos, die met links de korte hoek wist te vinden: 3-0. Met de inmiddels ingevallen Neres binnen de lijnen kreeg Benfica twintig minuten voor tijd een strafschop, nadat Abakar Sylla een onbeholpen tackle inzette op Grimaldo. João Mario ging achter de bal staan en benutte het buitenkansje: 4-0. Een kwartier voor tijd maakte Neres er op aangeven van een andere invaller, João Neves, 5-0 van door middel van een bekeken schuiver in de verre hoek. Het slotakkoord was voor Meijer, die met buitenkant links de kruising vond: 5-1.