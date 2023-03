Hartman onthult minst favoriete analist bij ESPN: ‘Dan denk ik: hou je mond!’

Dinsdag, 7 maart 2023 om 22:36 • Laatste update: 22:47

Quilindschy Hartman heeft geen hoge pet op van Kenneth Perez. De vleugelverdediger van Feyenoord is van mening dat de verslaggever van ESPN 'best wel negatief' is en neemt het op voor ploeggenoot Orkun Kökçü. Hartman meent dat de analisten van de betaalzender sowieso een kritische toon aanslaan als het om Feyenoord gaat. Mario Been vormt daarop een uitzondering.

Hartman vindt de analisten van ESPN 'kritisch'. "Vooral op Feyenoord soms. Dat vind ik, althans", stelt de Oranje-klant. "Alle analisten hebben wel een beetje een clubvoorkeur. Mario Been is een Feyenoorder. Maar vooral Kenneth Perez is best wel negatief soms. Als ik hem hoor over Kökçü, dat is met afstand onze beste speler. Wat hij op de training doet, dat is niet normaal. Hoe fit hij is. En dan snapt Perez niet dat er topclubs voor hem komen. Dan denk ik: hou je mond!"

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Perez uitte na het gelijkspel van Feyenoord op bezoek bij FC Utrecht (1-1) flinke kritiek aan het adres van Kökçü. De aanvoerder raakte in die wedstrijd dertig keer de bal kwijt en evenaarde daarmee zijn persoonlijke record. "Nou, Kökçü was nu dat tweede station en dan evenaart hij zijn record van dertig keer balverlies. Dat is vrij veel, hè", treurde de Deen destijds bij ESPN. "Ik hoor en lees dat grote clubs hem volgen, wat ik onbegrijpelijk vind. Ik kan het me bijna niet voorstellen."

Zelf krijgt Hartman ook weleens negatieve berichten. "Ik kreeg laatst een jongen in de DM. Normaal reageer ik nooit op haatcomments, maar hij raakte mij in mijn hart. Ik dacht: hou je bek even man! Hij zei dat ik mijn mat eraf moest halen omdat 2008 zijn kapsel terug wilde. Dat was nog wel een soort van grappig. Maar toen maakte hij nog een opmerking. Dat als ik geen geld had voor de kapper, ik het maar moest laten weten 'met mijn jeugdcontractje'. Toen zei ik: 'Hou je bek joh, pannekoek!' Ik zag dat hij een leuke vrouw had en een kindje kreeg. Wat boeit hem dat nou?"